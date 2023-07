Αύξηση κατά 10% των αφίξεων σε σχέση με πέρυσι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 αναφέρει η Frontex Κόσμος 14:47, 31.07.2023 linkedin

Η Frontex αναφέρει 132.370 απόπειρες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ενωση εκτός των κανονικών συνοριακών σημείων διέλευσης από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος του Ιουνίου