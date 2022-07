Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, φυγαδεύτηκε σήμερα από την επίσημη κατοικία του στο Κολόμπο λίγα λεπτά προτού εισβάλουν σε αυτή χιλιάδες διαδηλωτές, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Κάποιοι διαδηλωτές, κρατώντας σημαίες της Σρι Λάνκα και κράνη, εισέβαλαν στην κατοικία του προέδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο NewsFirst.

Όπως μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Sirasa TV, ένα πλήθος διαδηλωτών έχει εισβάλει στο προεδρικό μέγαρο, το οποίο μέχρι πρότινος φυλασσόταν αυστηρά.

Πηγή των υπηρεσιών Άμυνας δήλωσε ότι ο Ρατζαπάξα παραμένει πρόεδρος της Σρι Λάνκα και έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, όπου τον προστατεύει ο στρατός.

Take a look at the crazy lines at the gas pumps in Sri Lanka: pic.twitter.com/mJSOgRl4pO