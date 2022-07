«Μπλόκο» στην πώληση F-16 στην Τουρκία επιχειρούν να βάλουν 35 Αμερικανοί βουλευτές τόσο του ρεπουμπλικανικού όσο και του δημοκρατικού κόμματος με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ζητώντας να μη δώσει αμερικανά όπλα στη χώρα που «διαπράττει εγκλήματα πολέμου».

Στην επιστολή τους εκφράζουν την ανησυχία τους για τις δηλώσεις Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά της Τουρκίας «αντιΝΑΤΟϊκή».

«Ζητήσαμε σθεναρά την απόρριψη αυτής της πώλησης γιατί θα ανταμείψει τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την αγνόηση των δεσμεύσεων της Τουρκίας ως συμμάχου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και για τις τεράστιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που το καθεστώς του συνεχίζει να διαπράττει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί βουλευτές τονίζοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος δίνει προτεραιότητα στο προσωπικό όφελος και όχι στης Συμμαχίας και κάνοντας ειδική αναφορά στο βέτο που άσκησε στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. «Η χρήση ανησυχητικών τακτικών από τον Ερντογάν που αντιτίθενται στο κοινό καλό της συμμαχίας του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη», επισημαίνουν.

