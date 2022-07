Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από έναν δράστη με μαχαίρι που τους επιτέθηκε σε μεγάλο νοσοκομείο της Σανγκάης, το δεύτερο τέτοιου είδους περιστατικό που καταγράφεται στην πόλη αυτή της Κίνας μετά την άρση του lockdown στις αρχές Ιουνίου.

Η αστυνομία έσπευσε στο νοσοκομείο Ρουιζίν σήμερα το πρωί αφού δέχθηκε κλήσεις για μια επίθεση εκεί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σκηνές χάους να εκτυλίσσονται στο νοσοκομείο καθώς ασθενείς προσπαθούσαν να βγουν από το κτίριο, ενώ γιατροί έτρεχαν για να σωθούν μαζί με τους ασθενείς τους, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονταν σε αναπηρικά αμαξίδια ή ράντζα.

Psychotic adults in China also kill children. A knife attack in a children’s hospital. https://t.co/NobuuWXeZC