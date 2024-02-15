Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ χαιρέτισε τις προσπάθειες της Ιορδανίας να ρίξει από αέρος ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε το γραφείο του μετά τη συνάντηση που είχε με τον βασιλιά Αμπντάλα στη Ντάουνινγκ Στριτ νωρίτερα σήμερα Πέμπτη.

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη δημόσια τηλεόραση της Ιορδανίας δείχνει τον μονάρχη, μέσα σε ένα αεροπλάνο, να συμμετέχει στην αερομεταφορά εφοδίων για τα νοσοκομεία εκστρατείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε τις καινοτόμες προσπάθειες της Ιορδανίας να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα από ξηράς και αέρος και υπογράμμισε το έργο του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης», είπε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Νωρίτερα, ο Σούνακ μίλησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ζήτησε να ανοίξει πλήρως η μεθοριακή διάβαση του Κερέμ Σαλόμ ώστε να περνά από εκεί η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια. Επανέλαβε επίσης ότι άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διαπραγμάτευση μιας ανθρωπιστικής παύσης ώστε να απελευθερωθούν με ασφάλεια οι όμηροι και να διευκολυνθεί η παράδοση βοήθειας στους αμάχους.

«Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχεί βαθιά για την απώλεια ζωών στη Γάζα και για τις δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις μιας στρατιωτικής (ισραηλινής) εισβολής στη Ράφα», μια περιοχή στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

