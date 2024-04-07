Σούνακ: Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «πρέπει να τελειώσει»

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι «σοκαρισμένο από την αιματοχυσία» στη Λωρίδα της Γάζας και αυτός ο πόλεμος «πρέπει να τελειώσει», τόνισε χθες Σάββατο ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, με αφορμή τη συμπλήρωση έξι μηνών από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Έξι μήνες έχουν περάσει από την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, της πιο αποτρόπαιης στην ιστορία του Ισραήλ», αναφέρει ο βρετανός πρωθυπουργός σε δήλωσή του.

Η επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ στοίχισαν τη ζωή σε 1.170 ανθρώπους, άμαχους στην πλειονότητά τους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Περισσότεροι από 250 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Εκτιμάται πως περισσότεροι από 30 εξ αυτών δεν βρίσκονται πια στη ζωή, ενώ σχεδόν 100 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι.

Εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, περισσότεροι από 33.000 Παλαιστίνιοι έχουν βρει τον θάνατο, σύμφωνα με απολογισμό της Χαμάς.

«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να εξαλείψει την απειλή των τρομοκρατών της Χαμάς και να υπερασπιστεί την ασφάλειά του», διαβεβαίωσε ο Ρίσι Σούνακ.

«Ωστόσο, ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σοκαρισμένο από την αιματοχυσία και συγκλονισμένο από τον φόνο γενναίων βρετανών ηρώων που έφερναν τρόφιμα σε όσους είχαν ανάγκη», υπογράμμισε ο βρετανός πρωθυπουργός.

Επτά εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen (WCK), εκ των οποίων τρεις Βρετανοί, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

«Αυτή η τρομερή σύγκρουση πρέπει να τελειώσει. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν. Η (ανθρωπιστική) βοήθεια (…) πρέπει να καταφθάσει» στη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ο Σούνακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

