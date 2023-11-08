ΟΗΕ: Ισραήλ και Χαμάς διέπραξαν εγκλήματα πολέμου, λέει ο Τουρκ

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε σήμερα ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στη σύγκρουσή τους που ξέσπασε πριν από ακριβώς έναν μήνα.

«Οι ωμότητες που διέπραξαν οι παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στις 7 Οκτωβρίου ήταν ειδεχθείς, ήταν εγκλήματα πολέμου, όπως είναι και η συνεχιζόμενη κράτηση των ομήρων», είπε ο Φόλκερ Τουρκ, επισκεπτόμενος σήμερα τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, από την αιγυπτιακή πλευρά.

«Η συλλογική τιμωρία των Παλαιστίνιων πολιτών από το Ισραήλ είναι επίσης έγκλημα πολέμου, όπως και η παράνομη, εξαναγκαστική εκκένωση των αμάχων», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην ανθρωπιστική βοήθεια που περνά στη Γάζα μέσω της Ράφα, ο Τουρκ είπε: «Αυτή η σανίδα σωτηρίας είναι εξωφρενικά λεπτή».

«Καλώ κατεπειγόντως όλα τα μέρη να συμφωνήσουν τώρα μια κατάπαυση του πυρός», συνέχισε, προσθέτοντας ότι οι επιτακτικές ανάγκες, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι τρεις: η παράδοση επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, η απελευθέρωση των ομήρων και ο τερματισμός της κατοχής.

«Πέσαμε από τον γκρεμό και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι πράξεις του ενός μέρους δεν δίνουν άφεση στις πράξεις του άλλου», τόνισε.

Το Ισραήλ ανθίσταται στις εκκλήσεις των Ηνωμένων Εθνών και της G7 για μια ανθρωπιστική παύση, επιμένοντας ότι δεν θα συμφωνήσει για μια κατάπαυση του πυρός μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι. Η Χαμάς από την άλλη λέει ότι δεν θα σταματήσει να μάχεται όσο δέχεται επίθεση η Γάζα.

«Στα 56 χρόνια της κατοχής, η κατάσταση είναι η πιο επικίνδυνη που έχουμε αντιμετωπίσει για τους ανθρώπους στη Γάζα, στο Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη αλλά και για την περιοχή», είπε ο Τουρκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

