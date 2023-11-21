Τραγωδία στο Κονγκό. Τουλάχιστον 37 νέοι σκοτώθηκαν αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Μπραζαβίλ του Κονγκό, όταν ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στον στρατό της χώρας.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση αυτή.

«Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 37 νεκρούς και πολλούς τραυματίες» ανέφερε η ομάδα διαχείρισης κρίσεων που συγκρότησε ο πρωθυπουργός Ανατόλ Κολινέ Μακοσό, κάνοντας λόγο για «τραγωδία».

Σύμφωνα με την υπηρεσία που είχε αναλάβει την ασφάλεια του χώρου, στο στάδιο Μισέλ Ντ’Ορνάνο, οι νεαροί που ήθελαν να ενταχθούν στον στρατό ήταν πολλές χιλιάδες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το ποδοπάτημα προκλήθηκε από νεαρούς που ήθελαν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στον στρατό, έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα.

Στο Κονγκό η ανεργία στους άνδρες ξεπερνά το 20%, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ορισμένοι από τους νέους άνοιξαν δια της βίας την πύλη του γηπέδου, άλλοι πήδηξαν μέσα αφού σκαρφάλωσαν σε έναν τοίχο.

Πολλές φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης –ορισμένες επαληθεύτηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο– δείχνουν άψυχα πτώματα στο δημοτικό νεκροτομείο και τραυματίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Μπραζαβίλ. Σε τουλάχιστον δύο βίντεο που τραβήχθηκαν μέσα στο νεκροτομείο, φαίνονται πτώματα ακόμη και στο πάτωμα. Κάποια από τα θύματα είναι μισόγυμνα, άλλα φορούν μόνο σορτσάκι και μακό μπλουζάκι.

Stampede kills 37 and injures several others at Republic of Congo army recruitment in capital Brazzaville overnight pic.twitter.com/4V33xVADcp — DD India (@DDIndialive) November 21, 2023

«Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, δεν μπορούσαμε να μπούμε όλοι ταυτόχρονα», αφηγήθηκε ένας 24χρονος επιζών. «Κάποιοι έπεσαν και αυτοί που ακολουθούσαν τους ποδοπάτησαν. Υπήρχαν τραυματίες σε πιο σοβαρή κατάσταση από εμένα, εγώ έχω μόνο μια εξάρθρωση στο δεξί πόδι», εξήγησε ο νεαρός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ένας άλλος είπε ότι οι υποψήφιοι στην μπροστινή σειρά του έπεσαν, εκείνος έπεσε επάνω τους και «άλλοι φίλοι έπεσαν επάνω μας». Εξήγησε ότι δεν θυμόταν τι συνέβη μετά και ότι «ξύπνησε μέσα στο ασθενοφόρο».

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook ο Αντρέ Νγκακάλα Οκό, ο Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα για «αμέλεια», προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Ο Οκό επισκέφθηκε το στάδιο και στη συνέχεια, συνοδευόμενος από στρατιωτικούς που ήταν αρμόδιοι για την ασφάλεια του χώρου, πήγε στα τρία νοσοκομεία όπου έχουν μεταφερθεί τα θύματα.

Την περασμένη εβδομάδα ο στρατός του Κονγκό ανακοίνωσε ότι σκόπευε να στρατολογήσει 1.500 νέους ηλικίας 18-25 ετών.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, οι υποψήφιοι άνοιξαν δια της βίας την πύλη του σταδίου, όπου θα γινόταν η διαδικασία της αξιολόγησης τους, στο κέντρο της Μπραζαβίλ. Πολλοί από αυτούς έπεσαν και ποδοπατήθηκαν από εκείνους που ακολουθούσαν.

Stampede kills 37 during army recruitment in Congo capitalhttps://t.co/VDRCERKqGp pic.twitter.com/UWAMBwaCLD — Vanguard Newspapers (@vanguardngrnews) November 21, 2023

Αυτόπτες μάρτυρες και συγγενείς των τραυματιών είπαν ότι ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη διαδικασία στρατολόγησης νέων στην πρωτεύουσα «μέχρι νεωτέρας».

«Θα πρέπει πρώτα να τιμήσουμε τη μνήμη εκείνων που μας άφησαν. Αυτά συμβαίνουν. Η κατάσταση αυτή δεν προκλήθηκε σκόπιμα, έγινε όμως επειδή οι νέοι έχουν ανάγκη από δουλειά», είπε ο Αντελάρντ Ιβόν Μποντά, ο διευθυντής του δημοτικού νεκροταφείου. «Έχουμε ήδη παραλάβει 32 πτώματα, που έχουν αναγνωριστεί από συγγενείς τους», εξήγησε.

