O νέος σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφαλείας της Σουηδίας παραιτήθηκε σήμερα, μόλις μία ημέρα μετά τον διορισμό του, εν μέσω της κριτικής που του άσκησε ο πρωθυπουργός της χώρας ότι δεν αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει πριν από χρόνια σε έναν ιστότοπο γνωριμιών.

Ο Τομπίας Τίμπεργκ, ένας πρώην βετεράνος του διπλωματικού σώματος, ο οποίος διατέλεσε πρέσβης στην Ουκρανία και το Αφγανιστάν, παρέλειψε να αποκαλύψει τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια ελέγχων για το παρελθόν του, ανέφερε η κυβέρνηση.

Η παραίτηση έλαβε χώρα μόλις λίγους μήνες αφού ο προκάτοχος του Τίμπεργκ στο σημαντικό αυτό πόσο παραιτήθηκε και κατηγορήθηκε για αμελή διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ο Τίμπεργκ δεν έχει προς το παρόν απαντήσει στα αιτήματα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters να σχολιάσει.

Όμως, σε μια δήλωση που έκανε στην εφημερίδα Dagens Nyheter, ο Τίμπεργκ είπε ότι παρέλειψε να αποκαλύψει την ύπαρξη των φωτογραφιών.

«Αυτές είναι παλιές φωτογραφίες από έναν λογαριασμό που είχα κατά το παρελθόν στον ιστότοπο γνωριμιών Grindr. Θα έπρεπε να είχα ενημερώσει σχετικά, όμως δεν το έκανα», επισήμανε, σύμφωνα με την DN.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή το περιεχόμενο των φωτογραφιών.

Οι έλεγχοι για το παρελθόν ενός υποψηφίου για ευαίσθητες κυβερνητικές θέσεις απαιτούν τυπικά την αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας που θα μπορούσε ενδεχομένως να καταστήσει κάποιον ευάλωτο σε εκβιασμό.

Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε πως η πληροφορία θα έπρεπε να είχε δει το φως της δημοσιότητας πριν από πολύ καιρό.

«Συνιστά μια συστημική αποτυχία αυτού του είδους η πληροφορία να μην έχει αποκαλυφθεί», είπε ο Κρίστερσον σε δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας συνάντησης στη Νορβηγία.

Ο Τίμπεργκ επρόκειτο να ταξιδέψει στο Όσλο σήμερα μαζί με τον Σουηδό πρωθυπουργό για μια σύνοδο παρουσία ηγετών της Βόρειας Ευρώπης, όμως η συμμετοχή του συμβούλου ακυρώθηκε.

Πηγή: Reuters

