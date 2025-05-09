Αεροσκάφος της British Airways τυλίχτηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, όταν ο συγκυβερνήτης μπέρδεψε το αριστερό με το δεξί του χέρι κατά την απογείωση, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB).

Το περιστατικό συνέβη στις 28 Ιουνίου 2024 στην πτήση BA2279 με προορισμό το Βανκούβερ. Τα αποτελέσματα για τα αίτια του συμβάντος έγιναν σήμερα γνωστά οπότε και δημοσιεύθηκε η έκθεση των τεχνικών.

Ο συγκυβερνήτης, ένας έμπειρος πιλότος με περισσότερες από 6.000 ώρες πτήσης, τράβηξε τον μοχλό προς τα πίσω με το αριστερό του χέρι κατά την απογείωση, ενώ θα έπρεπε να το είχε κάνει με το δεξί.

Το Τμήμα Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) δήλωσε ότι το σφάλμα είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα φρένα του αεροσκάφους.

Ο πιλότος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης με υψηλή ταχύτητα, αφού είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 300 χλμ/ώρα.

Το λάθος αυτό, ευτυχώς δεν είχε καμία συνέπεια ωστόσο είχε οδηγήσει στο κλείσιμο του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης για 50 λεπτά. Επίσης είχαν ακυρωθεί 23 ακυρώσεις αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο του Δυτικού Σάσεξ.

Το αεροσκάφος με πλήρωμα 13 άτομα και 334 επιβάτες

Συγκυβερνήτης δήλωσε έκπληκτος για το λάθος του

Παρά το γεγονός ότι ήταν «ξεκούραστος και ένιωθε καλά» κατά τη στιγμή της πτήσης, ο πιλότος «δεν μπορούσε να προσδιορίσει έναν λόγο» για τον οποίο μπέρδεψε τα χέρια του, ανέφερε η έκθεση της AAIB.

Σύμφωνα με την έκθεση ο πιλότος μόλις είχε επιστρέψει από την ετήσια άδεια, έχοντας πετάξει τελευταία φορά δύο εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.