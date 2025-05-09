Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Μακρόν χαιρέτισε την πρωτοβουλία Τραμπ για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε, με μήνυμα του στην πλατφόρμα X, ότι επικοινώνησε χθες το βράδυ πολλές φορές με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών

Εμανουέλ Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει μία άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών στην Ουκρανία. 

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε, με μήνυμα του στο X, ότι επικοινώνησε χθες το βράδυ πολλές φορές με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και υπογράμμισε ότι θα πρέπει οι πάντες να ενεργοποιηθούν αμέσως προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υποκρισίες.   

Ο Γάλλος πρόεδρος σημειώνει επίσης στο μήνυμα του ότι η Ουκρανία έχει εδώ και δύο μήνες δώσει τη συναίνεση της για την παύση του πυρός και ότι αναμένει να πράξει το ίδιο και η Ρωσία. Στην αντίθετη περίπτωση θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αποφασιστικά με όλους τους Ευρωπαίους και σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, καταλήγει ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Ντόναλντ Τραμπ Ουκρανία κατάπαυση του πυρός Ρωσία Γαλλία ΕΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark