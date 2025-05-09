Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει μία άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών στην Ουκρανία.
Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε, με μήνυμα του στο X, ότι επικοινώνησε χθες το βράδυ πολλές φορές με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και υπογράμμισε ότι θα πρέπει οι πάντες να ενεργοποιηθούν αμέσως προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς υποκρισίες.
I spoke several times last night with @POTUS.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025
I commend his strong call for an unconditional 30-day ceasefire, as did our British and Nordic partners earlier this morning.
We must all work towards this goal without delay, false pretenses, or dilatory tactics.…
Ο Γάλλος πρόεδρος σημειώνει επίσης στο μήνυμα του ότι η Ουκρανία έχει εδώ και δύο μήνες δώσει τη συναίνεση της για την παύση του πυρός και ότι αναμένει να πράξει το ίδιο και η Ρωσία. Στην αντίθετη περίπτωση θα είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αποφασιστικά με όλους τους Ευρωπαίους και σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, καταλήγει ο Γάλλος πρόεδρος.
