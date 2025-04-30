Η αστυνομία της Σουηδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε ύποπτο μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από τα πυρά ενόπλου χθες, Τρίτη, στην πόλη Ουψάλα, βόρεια της Στοκχόλμης, σε άλλη μια φονική επίθεση που συγκλονίζει τη σκανδιναβική χώρα.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κομμωτήριο στο κέντρο της πόλης.

«Ένας 16χρονος κρατείται με την υποψία ότι άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους χθες στην πόλη Ουψάλα της Σουηδίας» ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές της χώρας.

«Ο ύποπτος για ανθρωποκτονία που συνελήφθη είναι ένα από τα πρόσωπα που ανακρίνονται στο πλαίσιο της έρευνας, πρόσθεσε η αστυνομία.

Το περιστατικό αυτό πιστεύεται πως ήταν «ένα μεμονωμένο συμβάν» και δεν συνδέεται με τους ευρείς εορτασμούς που αναμένονται σήμερα το βράδυ στην Ουψάλα για τη Βαλπουργιανή Νύχτα.

Οι εορτασμοί αυτοί προσελκύουν κάθε χρόνο πάνω από 100.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων σπουδαστές, και σηματοδοτούν την έναρξη της άνοιξης.

Σύμφωνα με τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον ένα από τα θύματα, ηλικίας 15 ως 20 ετών, είχε σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα, πληροφορία η οποία δεν επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία.

Η Σουηδία παλεύει να εξαλείψει κύμα επιθέσεων με πυρά και εκρηκτικούς μηχανισμούς από αντίπαλες συμμορίες, κυρίως για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η αστυνομία δεν ήταν σε θέση χθες να διευκρινίσει εάν το επεισόδιο συνδέεται με τον πόλεμο των συμμοριών που μαίνεται τα τελευταία χρόνια στη Σουηδία.

Είπε πως δέχθηκε αρκετές κλήσεις για πυροβολισμούς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα, 18:00 στην Ελλάδα).



