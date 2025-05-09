Σήμερα στο Λουξεμβούργο, τον τόπο που γεννήθηκε ο Ρομπέρ Σουμάν, γιορτάζουμε την ιστορική διακήρυξη της 9ης Μαΐου 1950, η οποία έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Πριν από εβδομήντα πέντε χρόνια, σε μια ήπειρο που προσπαθούσε να ορθοποδήσει μετά τις καταστροφικές συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οραματιστές ηγέτες αποφάσισαν την από κοινού διαχείριση της παραγωγής και της αγοράς άνθρακα και χάλυβα για να εξασφαλίσουν διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη. Η απλή αλλά πρωτοποριακή προσπάθειά τους —να αντικαταστήσουν την ιστορική αντιπαλότητα με κοινή κυριαρχία, μέσω της οικονομικής και της πολιτικής ολοκλήρωσης— προετοίμασε το έδαφος για μια εποχή ευημερίας, ειρήνης, δημοκρατίας, αλληλεγγύης και συνεργασίας στην Ευρώπη.

Με την πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερες χώρες αποφάσισαν να συμμετάσχουν σ' ένα κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα, αποδεικνύοντας την ελκυστικότητα των κοινών αξιών, της δημοκρατίας και της ενότητας για τους λαούς της ηπείρου μας.

Σήμερα, το έργο μας για την ειρήνη στην Ευρώπη, η ίδια η ουσία της Διακήρυξης Σουμάν, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει για μια ακόμη φορά πολύ μεγάλες προκλήσεις. Η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει φέρει τον πόλεμο στο κατώφλι μας. Οι παγκόσμιες εντάσεις αυξάνονται. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επαναβεβαιώνουμε τη βαθιά προσήλωσή μας σ' ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα που ενώνει τους λαούς μας, καθώς και στη διεύρυνση ως την καλύτερη γεωπολιτική επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλαπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε αδιάλειπτη οικονομική ευημερία, μεγαλύτερη οικονομική ανταγωνιστικότητα και κοινωνική πρόοδο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Λαμβάνουμε πρωτοφανή μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνάς μας και της στρατηγικής μας αυτονομίας. Με αποφασιστικότητα στηρίζουμε μια διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, ενισχύουμε την πολυμερή προσέγγιση και ενεργούμε ως αξιόπιστος εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ευρώπη είναι κυρίαρχη του πεπρωμένου της. Στηρίζουμε την Ουκρανία σε όλες τις προσπάθειές της για δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Το πνεύμα της Διακήρυξης Σουμάν παραμένει ζωντανό. Θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί καθώς ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ευημερία, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία στην Ευρώπη.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

