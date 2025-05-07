Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Εσθονία σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα καρτών πληρωμών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν διακοπεί η σύνδεση με το διαδίκτυο, για διάφορους λόγους συμπεριλαμβανομένης και της δολιοφθοράς, δήλωσε σήμερα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Φινλανδίας Τουόμας Βαλιμάκι.

Το σχέδιο αυτό εκπονείται αφότου στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας σημειώθηκαν διάφορα περιστατικά που προκάλεσαν ανεξήγητες ζημιές σε υποθαλάσσιες υποδομές τα τελευταία χρόνια, για τις οποίες οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες κατηγόρησαν τη Ρωσία για ποικίλες πράξεις δολιοφθοράς, μια κατηγορία που τον Κρεμλίνο αρνείται, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Οι πιθανότητες για μεγαλύτερες διακοπές έχει αυξηθεί λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης που έχει αλλάξει τον κόσμο. Γίνεται ένας πόλεμος στην Ευρώπη και γύρω από αυτόν τον πόλεμο, υπάρχουν όλα τα είδη υβριδικής επιρροής και παρενόχλησης, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακοπές ή διακοπές συνδέσεων» δήλωσε ο Bαλιμάκι στο πρακτορείο Reuters, αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο ίδιος είπε ότι οι πληρωμές είναι ένα δυνητικός στόχος λόγω του κρίσιμου ρόλου τους στην καθημερινή ζωή.

Σύμφωνα με το Reuters, μόνο το 10% των ανθρώπων χρησιμοποιούν μετρητά ως κύριο μέσο πληρωμών στη Φινλανδία, όπως δείχνουν τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας, καθιστώντας τη χώρα εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τις κάρτες πληρωμών.

«Δεδομένου ότι οι κάρτες πληρωμών απαιτούν την λειτουργία διεθνών συνδέσεων, η Φινλανδία πρέπει να ετοιμάζεται για διακοπές. Πολλές άλλες χώρες βρίσκονται φυσικά στην ίδια κατάσταση» είπε ο Βαλιμάκι, προσθέτοντας ότι Νορβηγία, Σουηδία, Δανία και Εσθονία σχεδιάζουν επίσης να εφαρμόσουν πληρωμές με κάρτες χωρίς σύνδεση, όπως ενδεχομένως και άλλες χώρες.

Ο Βαλιμάκι δήλωσε ότι τα σχέδια βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά οι πληρωμές χωρίς σύνδεση μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση τερματικών που κρυπτογραφούν και αποθηκεύουν τα δεδομένα των συναλλαγών μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας δήλωσε στο Reuters ότι ελπίζει να δημιουργήσει ένα σύστημα έως την 1η Ιουλίου 2026, το οποίο θα επιτρέπει στους Σουηδούς να πραγματοποιούν πληρωμές με κάρτες εκτός σύνδεσης για την αγορά βασικών αγαθών σε περίπτωση διακοπών που διαρκούν έως και επτά ημέρες.

Οι κεντρικές τράπεζες της Νορβηγίας, Δανίας και Εσθονίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα να σχολιάσουν το θέμα.

Πέρυσι η μεγαλύτερη τράπεζα ης Σκανδιναβίας, Nordea, επλήγη από μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία άρνησης παροχής υπηρεσιών που διήρκεσε εβδομάδες και κατά καιρούς εμπόδισε τους πελάτες να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στο διαδίκτυο.

Όλη η Ευρώπη θα πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από τις πληρωμές με κάρτες, οι οποίες σήμερα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές εταιρείες Visa και Mastercard, δήλωσε ο Βαλιμάκι.

Για να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, η Φινλανδία θα εισαγάγει ένα εθνικό σύστημα για άμεσες πληρωμές σε λίγα χρόνια, ενώ οι πληρωμές εκτός σύνδεσης θα καταστούν δυνατές για τους καταναλωτές το επόμενο έτος, είπε.

«Μπορεί να νιώθουμε ότι έχουμε επιλογές, να πληρώνουμε με χρεωστική ή πιστωτική ή με το Apple Pay για παράδειγμα, αλλά όλα αυτά λειτουργούν μέσω της υποδομής της Visa και της Mastercard», είπε, ζητώντας να υπάρξει διαφοροποίηση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει να εισαγάγει ένα ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα επιτρέπει άμεσες πληρωμές, αλλά ο Βαλιμάκι δήλωσε ότι θα χρειαστούν χρόνια για να καθιερωθεί το σύστημα, ακόμη και αν εξασφαλίσει την πολιτική υποστήριξη που χρειάζεται από όλες τις χώρες της ευρωζώνης.

Σε μια άλλη προσπάθεια για την προστασία της χρηματοπιστωτικής ασφάλειας, η Φινλανδία εισάγει επίσης ένα εθνικό σύστημα αποθεματικών τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, η Εθνική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορεί να παρέχει στους Φινλανδούς πρόσβαση στις αποταμιεύσεις τους, ακόμη και αν η τράπεζά τους δεν μπορεί να λειτουργήσει, δήλωσε ο Βαλιμάκι.

Πηγή: Skai.gr, Reuters

