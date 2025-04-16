Η διπλωματία των ΗΠΑ καταδίκασε χθες Τρίτη την «κλιμάκωση» των επιθέσεων παραστρατιωτικών στην περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, που βάζουν στο στόχαστρο «εσκεμμένα» αμάχους, καθώς ο πόλεμος στην τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής έχει πλέον εισέλθει στον τρίτο του χρόνο.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν με τον πλέον σθεναρό τρόπο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των επιθέσεων των ΔΤΥ εναντίον της Ελ Φάσερ, στο Βόρειο Νταρφούρ, καθώς και τις επιθέσεις εναντίον των καταυλισμών εσωτερικά εκτοπισμένων Ζαμζάμ και Αμπού Σουκ», δήλωσε κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών η Τάμι Μπρους, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι εξαιτίας των πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες οι ΔΤΥ έβαλαν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις στον Ζαμζάμ», πρόσθεσε.

Αφού απώλεσαν την πρωτεύουσα της χώρας Χαρτούμ, οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης επικεντρώνουν τη δράση τους στο Νταρφούρ και εντείνουν τις επιχειρήσεις τους για να καταλάβουν την Ελ Φάσερ, την τελευταία πρωτεύουσα πολιτείας σε αυτή την αχανή περιοχή που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια τους.

Την Κυριακή, οι παραστρατιωτικοί ανακοίνωσαν πως κατέλαβαν τον καταυλισμό Ζαμζάμ, κοντά στην Ελ Φάσερ, όπου έχουν βρει καταφύγιο κάπου μισό εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι κι όπου έχει ενσκήψει λιμός. Στην επίθεση των ΔΤΥ σκοτώθηκαν «πάνω από 400» άμαχοι, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΗΕ.

Κάπου δεκαπέντε κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση, κατά τη διάρκεια συνόδου στο Λονδίνο, κάλεσαν να κηρυχθεί «άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός» στο Σουδάν κι υποσχέθηκαν να συγκεντρώσουν πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για να βοηθηθεί ο πληθυσμός της χώρας, βυθισμένης σε ανθρωπιστική καταστροφή.

«Οι αντιμαχόμενοι πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μπρους, προσθέτοντας πως είναι «καιρός οι αντιμαχόμενοι να αφήσουν κάτω τα όπλα και να διαπραγματευτούν διαρκή ειρήνη».

Στον πόλεμο που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 αναμετρώνται ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ο αρχηγός των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων, με το μέχρι τότε δεξί του χέρι, τον επικεφαλής των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει 13 εκατομμύρια πολίτες που μετατράπηκαν σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες κι έχει προκαλέσει στην αφρικανική χώρα περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.