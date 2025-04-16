Έφοδοι «άνευ προηγουμένου» στην Ευρώπη, 200 συλλήψεις και κατασχέσεις ναρκωτικών

Δυνάμεις επιβολής της τάξης διεξήγαγαν εφόδους «άνευ προηγουμένου» χθες Τρίτη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, βάζοντας στο στόχαστρο τέσσερις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα πάνω από 200 συλλήψεις σε πέντε χώρες, τις περισσότερες εξ αυτών στην Τουρκία, καταφέρνοντας «τεράστιο πλήγμα» στη διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα με τις συλλήψεις, αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση «Μπουλούτ» («Σύννεφο» στα τουρκικά) προχώρησαν σε κατασχέσεις ποσοτήτων 21 και πλέον τόνων ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων 3,3 εκατομμυρίων χαπιών MDMA, ανακοίνωσε η Europol, ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, που συντόνισε το εγχείρημα.

«Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά πλήγματα εναντίον των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος τα τελευταία χρόνια», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντι Κράαχ, ο διευθυντής του ευρωπαϊκού κέντρου δράσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπόλ.

Σε οπτικό υλικό από τις εφόδους εικονίζονται οπλισμένοι αστυνομικοί καθώς εφορμούν σε ιδιοκτησίες, συλλαμβάνουν υπόπτους, τους καθηλώνουν στο έδαφος προτού τους περάσουν χειροπέδες.

Οι αρχές έκαναν λόγο για κατασχέσεις ναρκωτικών, οχημάτων και ρευστού που χρησιμοποιούσαν οι συμμορίες.

«Αυτό είναι τεράστιο πλήγμα, καθώς νομίζω πως δεν είχε υπάρξει ποτέ τέτοιο προηγούμενο», ανέφερε ο κ. Κράαχ, σύμφωνα με τον οποίο η επιχείρηση έστειλε «δυνατό μήνυμα στο οργανωμένο έγκλημα».

Και το μήνυμα είναι πως «αν νομίζετε πως είσαστε ανθεκτικοί, πως είσαστε μεγάλοι παράγοντες, στο τέλος θα σας εξαρθρώσουμε», εξήγησε.

Οι αρχές προχώρησαν σε 234 συλλήψεις, από τις οποίες οι 225 έγιναν στην Τουρκία, δήλωσε νωρίτερα χθες ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Διευκρίνισε ότι οι συμμορίες επιδίδονταν στη διακίνηση κοκαΐνης προς τις αγορές της Τουρκίας και της Ευρώπης διά θαλάσσης και μέσω χερσαίων οδών από κράτη της Λατινικής Αμερικής, καθώς και ηρωίνης από το Ιράν και το Αφγανιστάν, κάνναβης μέσω Βαλκανίων και έκστασης μέσω Ευρώπης.

Οι τέσσερις συμμορίες που εξαρθρώθηκαν ενέχονταν επίσης σε ξέπλυμα χρήματος, βίαια εγκλήματα και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Πέρα από την Τουρκία, συλλήψεις έγιναν στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ισπανία και στην Ολλανδία.

Οι αρχές συνέλαβαν στην πράξη το σύνολο των μελών των συμμοριών αυτών, από «τους αρχηγούς ως τους μικροκακοποιούς του δρόμου», σύμφωνα με τον κ. Κράαχ.

Η επιχείρηση έγινε δυνατή χάρη στη μελέτη μηνυμάτων που βρέθηκαν όταν διαλύθηκαν, πριν από τέσσερα χρόνια, οι πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Sky ECC και ANOM, που χρησιμοποιούσαν κακοποιοί.

Το «χρυσωρυχείο» των μηνυμάτων που βρέθηκαν στα χέρια των διωκτικών αρχών είναι «δώρο που δεν σταματά να δίνει» δυνατότητες, εξήγησε ο κ. Κράαχ στο AFP.

Φέρνει συνεχώς «αξιοποιήσιμες πληροφορίες» και επέτρεψε «συνεχιζόμενες επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

«Δεν θα απέκλεια νέες συλλήψεις», πρόσθεσε ο κ. Κράαχ.

Πηγή: skai.gr

