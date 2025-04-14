Τουλάχιστον 56 άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα σε δυο ημέρες κατά τη διάρκεια επιθέσεων αποδιδόμενων στους παραστρατιωτικούς σε πόλη του Νταρφούρ που ανακατέλαβαν από τον στρατό, την Ουμ Καντάντα, στο δυτικό Σουδάν, ανακοίνωσε χθες Κυριακή τοπική επιτροπή αντίστασης.

Αφού οι παραστρατιωτικοί κυρίευσαν την πόλη Ουμ Καντάντα, προχώρησαν σε εκτελέσεις πολιτών, 56 τον αριθμό», ανέφερε η οργάνωση αυτή, που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και συντονίζει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) που αύριο Τρίτη κλείνει δυο χρόνια, ανακοίνωσαν την περασμένη Πέμπτη πως ανέκτησαν τον έλεγχο της κοινότητας αυτής, κάπου 180 χιλιόμετρα ανατολικά της Ελ Φάσερ, της πρωτεύουσας της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ.

Χθες ο κυβερνήτης του Νταρφούρ κι επικεφαλής του κινήματος Στρατός Απελευθέρωσης του Σουδάν (ΣΑΣ-ΜΜ), ο Μίνι Μινάουι, οι δυνάμεις του οποίου μάχονται εναντίον των ΔΤΥ στο πλευρό του στρατού, ανέφερε πως από την Παρασκευή «σκοτώθηκαν 450 άνθρωποι στην Ελ Φάσερ και στα περίχωρά της» από παραστρατιωτικούς.

Σε προσευχή του στη Ρώμη που αναμεταδόθηκε απευθείας από το Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε έκκληση να επικρατήσει ειρήνη στον κόσμο, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο Σουδάν, χώρα με κατά πλειονότητα μουσουλμανικό πληθυσμό.

Θύμισε πως «η 15η Απριλίου είναι η δεύτερη θλιβερή επέτειος της έναρξης του πολέμου στο Σουδάν, με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια οικογένειες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Από τότε, η χώρα έχει μετατραπεί σε θέατρο ανελέητου πολέμου για την εξουσία ανάμεσα στις ΔΤΥ υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο και τις ΣΕΔ υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν.

Η τοπική επιτροπή της Ελ Φάσερ δημοσιοποίησαν χθες κατάλογο με τα στοιχεία των νεκρών. Ανάμεσά τους ήταν αυτά του διευθυντή του νοσοκομείου της πόλης.

Οι ακτιβιστές κατηγόρησαν εξάλλου τις ΔΤΥ για «γενικευμένη βία» και «εξαναγκαστικές εξαφανίσεις», κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 14 αγνοούμενους.

Όλα τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών είναι κομμένα, πρόσθεσαν.

Η ένοπλη σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε πάνω από 12 εκατομμύρια άλλους, προκάλεσε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, κι έκοψε τη χώρα κομμάτια.

Ο στρατός ελέγχει τον βορρά και την ανατολή, οι παραστρατιωτικοί τομείς του νότου και σχεδόν όλο το Νταρφούρ, αχανή περιοχή στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Αφού ανακαταλήφθηκε από τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις η πρωτεύουσα Χαρτούμ, τον περασμένο μήνα, οι ΔΤΥ εντείνουν τις επιχειρήσεις τους προς την κατεύθυνση της Ελ Φάσερ, που πολιορκούν από τον Μάιο του 2024.

Η πόλη αυτή περίπου δύο εκατομμυρίων κατοίκων είναι η τελευταία πολιτειακή πρωτεύουσα στο Νταρφούρ που απομένει στα χέρια του στρατού.

Προχθές Σάββατο, ο ΟΗΕ εξέφρασε την ανησυχία πως έχουν σκοτωθεί πάνω από εκατό άνθρωποι σε άλλες επιθέσεις των παραστρατιωτικών, στην Ελ Φάσερ και στους κοντινούς καταυλισμούς εκτοπισμένων Ζαμζάμ και Αμπού Σουκ.

Οι πρώτοι απολογισμοί της επιτροπής αντίστασης έκαναν λόγο την Παρασκευή για 25 νεκρούς στον Ζαμζάμ και 32 στη Φάσερ, ενώ ι στρατός έκανε λόγο αντίστοιχα για 74 και 17 θύματα.

Ακτιβιστές έλεγαν την Παρασκευή πως η πραγματική έκταση των ζημιών παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί στον Ζαμζάμ, εξαιτίας των προβλημάτων στις επικοινωνίες και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ακόμη χθες καταυλισμοί εκτοπισμένων «έγιναν στόχοι βομβαρδισμών και δέχθηκαν επιθέσεις από τεθωρακισμένα οχήματα μάχης (ΤΟΜΑ) των ΔΤΥ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άνταμ Ρατζάλ, εκπρόσωπος του Συντονισμού εκτοπισμένων και προσφύγων στο Νταρφούρ.

Επιβεβαίωσε επίσης την επανέναρξη των μαχών μέσα στην Ελ Φάσερ. Τόσο οι ΔΤΥ, όσο και ι στρατός έχουν κατηγορηθεί για σωρεία εγκλημάτων πολέμου κι οι ηγέτες τους υφίστανται αμερικανικές κυρώσεις.

Λίγο καιρό προτού εγκαταλείψει την εξουσία τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ κατηγόρησε επίσημα τις ΔΤΥ πως διαπράττουν «γενοκτονία» στο Νταρφούρ, περιοχή που κατά μεγάλο μέρος της καλύπτεται από έρημο, γειτονεύει με το Τσαντ κι έχει έκταση ίση με αυτήν ολόκληρης της μητροπολιτικής Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

