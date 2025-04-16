Η δικαιοσύνη της Αργεντινής επιβεβαίωσε χθες Τρίτη πως προσάγεται σε δίκη ο πρώην πρόεδρος Αλμπέρτο Φερνάντες (2019-2023), για ενδοοικογενειακή βία και πιο συγκεκριμένα για «πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών», «απειλές» και «εξαναγκασμούς» με θύμα την άλλοτε δημοσιογράφο και τηλεοπτική παρουσιάστρια Φαμπιόλα Γιάνιες, σύντροφό του επί σειρά ετών, και κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους, 66 ετών, που εξαρχής αρνείται πως άσκησε ποτέ βία σε βάρος της κυρίας Γιάνιες, με την οποία ήταν ζευγάρι κάπου δέκα χρόνια, άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση να παραπεμφθεί σε δίκη, στα μέσα Φεβρουαρίου.

Όμως δύο από τα τρία μέλη ομοσπονδιακού εφετείου επιχειρηματολόγησαν σε απόφασή τους, έκτασης 82 σελίδων, που περιήλθε σε γνώση του AFP, ότι «ο κατηγορούμενος ασκούσε στο θύμα διάφορες μορφές βίας του φύλου, κατά τρόπο συνεχή, μεταξύ του 2016 και του 2024».

Η «απομόνωση» που υφίστατο η πρώην πρώτη κυρία στην προεδρική κατοικία υπήρξε «αιτία αισθητής επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του θύματος», πρόσθεσαν.

Τρίτος εφέτης, που μειοψήφησε, έκρινε από την πλευρά του πως η έρευνα έχει κενά και προβλήματα κι άρα ο κ. Φερνάντες δεν έπρεπε να προσαχθεί σε δίκη.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους, που ανήκει στους περονιστές (κεντροαριστερά), βρέθηκε από τον Αύγουστο αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για ξυλοδαρμό, πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές και εξαναγκασμό, κατόπιν καταγγελίας από τη Φαμπιόλα Γιάνιες, με την οποία απέκτησαν γιο το 2022.

Η πρώην πρώτη κυρία, πρώην δημοσιογράφος, τηλεοπτική παρουσιάστρια και ηθοποιός, 43 ετών, υπέβαλε μήνυση και κατέθεσε μέσω βιντεοδιάσκεψης σε δικαστικό λειτουργό του Μπουένος Άιρες από το προξενείο της Αργεντινής στη Μαδρίτη, όπου ζει πλέον μαζί με τον γιο της.

Σε γραπτή κατάθεσή της που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, αναφέρεται σε «κακομεταχείριση, ανησυχία, επιθέσεις, χτυπήματα», που «είχαν γίνει μόνιμη κατάσταση» όσο ήταν ζευγάρι με τον Αλμπέρτο Φερνάντες.

Στα στοιχεία του φακέλου συγκαταλέγονται φωτογραφίες που κατασχέθηκαν από το τηλέφωνο της ιδιαιτέρας γραμματέα του κ. Φερνάντες —τις της είχε στείλει η κυρία Γιάνιες—, στις οποίες η πρώην πρώτη κυρία εικονίζεται με αιματώματα στο πρόσωπο και στο σώμα.

Κληθείς στις αρχές Φεβρουαρίου ενώπιον δικαστή, ο κ. Φερνάντες υπέβαλε μακροσκελή γραπτή κατάθεση, με την οποία διέψευσε πως «άσκησε ποτέ σωματική, ψυχολογική ή οικονομική βία» με θύμα τη Φαμπιόλα Γιάνιες, επισήμανε την απουσία μαρτύρων των υποτιθέμενων γεγονότων κι υποστήριξε πως τα αιματώματα οφείλονταν σε θεραπεία αισθητικής της πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της εισαγγελίας, ο πρώην πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με ποινή ως και 18 ετών κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

