Νότια Κορέα και Βιετνάμ δεσμεύονται για συνεργασία σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Νότιας Κορέας και του Βιετνάμ συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά ως απάντηση στους αμοιβαίους δασμούς των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν στις χώρες, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Ανόι, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Οι επιχειρήσεις της Νότιας Κορέας, που είναι οι μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές στο Βιετνάμ, προετοιμάζονται για την ανταπόδοση ενός αμοιβαίου δασμού 46% που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Η Νότια Κορέα υπόκειται σε δασμό 25% στο πλαίσιο του σαρωτικού εμπορικού σχεδίου του Τραμπ κατά δεκάδων χωρών, το οποίο έχει θέσει προς το παρόν σε μορατόριουμ 90 ημερών μέχρι τον Ιούλιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Cho Tae-yul συναντήθηκε με τον Βιετναμέζο ομόλογό του Bui Thanh Son την Τρίτη, ανακοίνωσε το νοτιοκορεατικό υπουργείο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός βιομηχανίας και εμπορίου της Νότιας Κορέας επισκέφθηκε επίσης το Βιετνάμ για να συζητήσει την απάντηση στους επικείμενους δασμούς.

Πηγή: reuters.com

