Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 εξέδωσαν την Τρίτη δήλωση καλώντας για άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν και καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης του Σουδάν.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, πυροδοτούμενος από έναν αγώνα εξουσίας μεταξύ του στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, γκρεμίζοντας τις ελπίδες για μετάβαση στην πολιτική διακυβέρνηση.

*Η Ομάδα των Επτά (G7) είναι ένα διακυβερνητικό πολιτικό και οικονομικό φόρουμ που αποτελείται από τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέλη της G7 είναι μεγάλες προηγμένες οικονομίες του ΔΝΤ. Προερχόμενη από μια συγκέντρωση των υπουργών Οικονομικών το 1973, η G7 έγινε έκτοτε ένας επίσημος, υψηλού προφίλ χώρος συζήτησης και συντονισμού λύσεων σε μεγάλα παγκόσμια ζητήματα, ειδικά στους τομείς του εμπορίου, της ασφάλειας, της οικονομίας και της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: reuters.com

