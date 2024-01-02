Δύσκολες είναι οι στιγμές για την ηθοποιό της Marvel, Κάρι Μπέρνανς, καθώς χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ γιόρταζε την Πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη.

Οι εικόνες που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν το μέγεθος των τραυμάτων της ηθοποιού που αν και δεν είναι απειλητικά για τη ζωής της αποτυπώνουν τη δύσκολη περιπέτεια που είχε σε μία μέρα μάλιστα γιορτής και χαράς.

Οι εικόνες που δημοσίευσε η μητέρα της δείχνουν την Κάρι Μπέρνανς να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αιμόφυρτη. Λέει ότι η Κάρι περπατούσε με μια φίλη της όταν σταμάτησαν σε φορτηγό με τρόφιμα και ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αυτό με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τις αισθήσεις της και να βρεθεί κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Η Κάρι, η οποία συμμετείχε στις ταινίες «Black Panther» και «Avengers: Endgame», έχει σπασμένα οστά και κατάγματα ενώ το στόμα της είναι ματωμένο και τα δόντια της σπασμένα.



Το δυστύχημα στη Δυτική 34η Οδό και την 9η Λεωφόρο ήταν τόσο σοβαρό, που χαρακτηρίστηκε περιστατικό με μαζικές απώλειες καθώς τραυματίστηκαν και τρεις αστυνομικοί της NYPD μεταξύ εννέα πολιτών.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο γύρω στη 1:40 π.μ. της Δευτέρας και ο οδηγός, ένας 44χρονος άνδρας, βρίσκεται τώρα υπό κράτηση στο νοσοκομείο Bellevue.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο πριν πέσει πάνω στους πεζούς έτρεχε να διαφύγει καταδίωξης από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

