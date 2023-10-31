Σε συναγερμό η κεντρική Αμερική λόγω της τροπικής καταιγίδας Πιλάρ

Χώρες της κεντρικής Αμερικής προετοιμάζονταν χθες Δευτέρα για την τροπική καταιγίδα Πιλάρ, που έχει σχηματιστεί στον Ειρηνικό Ωκεανό και ήδη στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους στο Ελ Σαλβαδόρ.

«Αναμένουμε ότι η Πιλάρ θα συνεχίσει να ενισχύεται τις επόμενες ημέρες και μπορεί να φθάσει σχεδόν την ισχύ τυφώνα», προειδοποίησε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC), προβλέποντας ισχυρές βροχές, στιγμιαίες πλημμύρες και φουσκοθαλασσιά.

Σύμφωνα με το NHC, η Πιλάρ συνοδεύεται από ανέμους που φθάνουν τα 85 χιλιόμετρα την ώρα και χθες βρισκόταν κάπου 330 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σαν Σαλβαδόρ.

Διανύει από 5 ως 10 χιλιόμετρα την ώρα και αναμένεται να φθάσει στο έδαφος σήμερα, απειλώντας περιοχές της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας, της Κόστα Ρίκα και πάνω απ’ όλα του Ελ Σαλβαδόρ, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί «σε όλη την εθνική επικράτεια», όχι μόνο στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν, δηλαδή τα παράλια και την πρωτεύουσα, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε μέσω X (του πρώην Twitter).

Τα σχολεία δόθηκε εντολή να κλείσουν σε όλη τη χώρα, οι δραστηριότητες σε παραθαλάσσιες περιοχές περιορίστηκαν, η πρόσβαση σε παραλίες και σε ποτάμια απαγορεύτηκε. Έχουν ήδη αναπτυχθεί ομάδες αρωγής κι έχει γίνει πρόβλεψη για καταφύγια και κέντρα υποδοχής εκτοπισμένων.

Οι αρχές έκαναν λόγο για δυο θανάτους εξαιτίας των βροχοπτώσεων προτού καν καταφθάσει η Πιλάρ. Άνδρας 24 ετών και γυναίκα 57 ετών έχασαν τη ζωή τους καθώς προσπαθούσαν να περάσουν φουσκωμένο ποτάμι 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Σαν Σαλβαδόρ.

Επιπλέον, δεκαοκτάχρονος κηρύχθηκε αγνοούμενος σε παραλία 40 χλμ. νότια της πρωτεύουσας.

Στο Σαλβαδόρ των 6,6 εκατομμυρίων κατοίκων, το 87% των 20.742 τετραγωνικών χιλιομέτρων της εθνικής επικράτειας χαρακτηρίζεται ευάλωτο στις πλημμύρες, στις κατολισθήσεις και στους σεισμούς.

Η χώρα είχε χτυπηθεί τον Οκτώβριο του 2022 από τροπική καταιγίδα που άφησε πίσω της 10 νεκρούς και εκτενείς ζημιές σε καλλιέργειες.

Πριν από 25 χρόνια, ο κυκλώνας Μιτς, από τους ισχυρότερους που σχηματίστηκαν ποτέ στον Ατλαντικό, με ανέμους που έφθαναν τα 290 χ.α.ώ., είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 9.000 ανθρώπους στην κεντρική Αμερική και είχε προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στην Ονδούρα.

Η πρόεδρος Σιομάρα Κάστρο σημείωσε μέσω X ότι ζήτησε οι «κρατικοί θεσμοί που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων» να παρακολουθούν στενά την τροπική καταιγίδα και να λάβουν προληπτικά μέτρα.

Στη Νικαράγουα εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για τους αλιείς. Ενώ στη Γουατεμάλα η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών προειδοποίησε πως ενδέχεται να σημειωθούν στιγμιαίες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

