Νέα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο εναντίον θέσεων του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

«Μαχητικά αεριωθούμενα έπληξαν υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter).

Ανάμεσα στις «υποδομές» που επλήγησαν από τα ισραηλινά αεροσκα΄φη ήταν «όπλα, θέσεις και εγκαταστάσεις» του κινήματος, πρόσθεσε.

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου εντείνει τις ανησυχίες πως ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς μπορεί να εξαπλωθεί στη Μέση Ανατολή.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα νέο θάνατο μαχητή της, που αύξησε σε 47 τον αριθμό των μελών της που έχουν σκοτωθεί μετά την 7η Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες πως κάνει ό,τι μπορεί για να αποφευχθεί η εμπλοκή της χώρας του στη σύρραξη, τονίζοντας όμως πως δεν μπορεί να αποκλείσει την εξάπλωσή του «σε όλη την περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

