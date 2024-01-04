Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) και η εταιρεία ναυτασφαλίσεων Ambrey ανέφεραν σήμερα ότι ένοπλοι άνδρες επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, με σημαία Λιβερίας, στα ανοιχτά του Εΐλ, στη Σομαλία.
#British maritime security firm Ambrey says that a #Liberia-flagged bulk carrier has reportedly been boarded by armed individuals 458 metres southeast of Eyl, #Somalia.https://t.co/IWxMkZg67y pic.twitter.com/hfGYNA5HQR— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 4, 2024
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ambrey, το πλοίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν του Μπαχρέιν.
