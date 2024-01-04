Λογαριασμός
Πειρατία στη Σομαλία: Ρεσάλτο ενόπλων σε πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, με σημαία Λιβερίας

Το πλοίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν του Μπαχρέιν

somalia

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) και η εταιρεία ναυτασφαλίσεων Ambrey ανέφεραν σήμερα ότι ένοπλοι άνδρες επιβιβάστηκαν σε ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, με σημαία Λιβερίας, στα ανοιχτά του Εΐλ, στη Σομαλία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ambrey, το πλοίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Χαλίφα μπιν Σαλμάν του Μπαχρέιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

