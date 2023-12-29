Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία θα εκδίδεται, ηλεκτρονικά, η «'Αδεια εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής υπό ξένη σημαία άνω των 35 μ., στα οποία παρέχεται δικαίωμα εκμετάλλευσης στην Ελλάδα, υπό όρους και προϋποθέσεις.

Πρόκειται για την εφαρμογή "e-CharterPermission" στον ιστότοπο https://echarter.yna.gov.gr, που σηματοδοτεί ένα ακόμα βήμα μετάβασης του yachting στη ψηφιακή εποχή και το άνοιγμα της αγοράς.

Η εν λόγω εφαρμογή είναι μια απλοποιημένη διαδικασία, μέσω υπηρεσίας μιας στάσης, που θα διευκολύνει την δραστηριοποίηση του yachting στην Ελλάδα.

Παράλληλα, μέσω της λειτουργίας της θα καταστεί εφικτή η καταγραφή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πραγματικής δραστηριοποίησης των πλοίων που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας η απελευθέρωση των δυνάμεων του θαλάσσιου τουρισμού θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του εγχώριου Cluster του yachting, στον πολλαπλασιασμό των θέσεων εργασίας, στην κινητροδότηση των commercial yachts για home porting σε ελληνικούς λιμένες και γενικότερα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Οπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση αυτό αποτελεί και πρωταρχικό στόχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Λιμένων, ως μέρος της εθνικής θαλάσσιας αναπτυξιακής στρατηγικής.

Επισημαίνεται ότι με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ένα σύγχρονο και σαφές πλαίσιο δραστηριοποίησης των commercial yachts στη χώρα μας, που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις του διεθνοποιημένου θαλάσσιου τουρισμού.

Οι δύο κατηγορίες της 'Αδειας είναι η τύπου "Charter Permission", για σύμβαση ολικής ναύλωσης που εκτελείται, εξ' ολοκλήρου, εντός της ελληνικής επικράτειας και η τύπου "Charter Permission Plus", για εκτέλεση σύμβασης ολικής ναύλωσης, με τόπο έναρξης ή λήξης εντός Ελλάδας. Η διάρκεια της 'Αδειας ορίζεται, καταρχάς, στις είκοσι οκτώ (28) ημέρες, στοιχείο δυναμικό, με πρόβλεψη τροποποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

