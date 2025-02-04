Πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Όλαφ Σολτς. Ο Γερμανός καγκελάριος επέκρινε την ιδέα του προέδρου των ΗΠΑ να παραδίδει στο Κίεβο αμερικανικά όπλα με αντάλλαγμα πρόσβαση στους πόρους της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τη ως «πολύ εγωιστική».



Ο Σολτς τόνισε ότι «η Ουκρανία χρειάζεται υποστήριξη για να ανακάμψει και οι πόροι της θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις μεταπολεμικές της ανάγκες».

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θέλει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Ουκρανία έτσι ώστε το Κίεβο να προσφέρει μια «εγγύηση» για τις σπάνιες γαίες της, δηλαδή ορυκτά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα ηλεκτρονικά, με αντάλλαγμα την αμερικανική βοήθεια στην άμυνά της απέναντι στη Ρωσία.

«Προσπαθούμε να κάνουμε μια συμφωνία με την Ουκρανία όπου θα εξασφαλίσουν αυτό που τους δίνουμε με τις σπάνιες γαίες τους και άλλα πράγματα», είπε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. «Θέλουμε εγγύηση. Τους παραδίδουμε χρήματα, να μας δώσουν αντάλλαγμα».

"Η ΕΕ είναι αρκετά ισχυρή"

«Η ΕΕ είναι αρκετά ισχυρή ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ», δήλωσε εξάλλου τη Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρή. Έχουμε την ευχέρεια να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να φροντίσουμε τα συμφέροντά μας», είπε ο Σολτς. «Αυτό αποτελεί επίσης ένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες» συμπλήρωσε, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς στα προϊόντα που προέρχονται από την Ένωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.