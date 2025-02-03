Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θέλει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Ουκρανία έτσι ώστε το Κίεβο να προσφέρει μια «εγγύηση» για τις σπάνιες γαίες της, δηλαδή ορυκτά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα ηλεκτρονικά, με αντάλλαγμα την αμερικανική βοήθεια στην άμυνά της απέναντι στη Ρωσία.

«Προσπαθούμε να κάνουμε μια συμφωνία με την Ουκρανία όπου θα εξασφαλίσουν αυτό που τους δίνουμε με τη σπάνια γη τους και άλλα πράγματα», είπε ο Τραμπ τη Δευτέρα από τον Λευκό Οίκο. «Θέλουμε εγγύηση. Τους παραδίδουμε χρήματα, να μας δώσουν αντάλλαγμα».

Ο Τραμπ έχει διαμηνύσει επανειλημμένως ότι σκοπεύει να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας μέσω διαπραγματεύσεων και έχει επικρίνει την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν προς το Κίεβο. Κάλεσε επίσης τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να καταλήξει σε συμφωνία, απειλώντας με περαιτέρω κυρώσεις και λέγοντας ότι ο πόλεμος έχει καταστρέψει τη ρωσική οικονομία.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022. Αυτή περιλαμβάνει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε δημοσιονομική στήριξη και σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την ασφάλεια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, επικαλούμενο στοιχεία του Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τη Δευτέρα τους Ευρωπαίους συμμάχους να παράσχουν περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία. «Είναι πιο σημαντικό για αυτούς παρά για εμάς, αλλά είναι πολύ πιο κάτω από εμάς όσον αφορά τα χρήματα», είπε.

Η Κίνα κυριαρχεί στην παραγωγή και τις πωλήσεις σπάνιων γαιών, μιας ομάδας ορυκτών που είναι κλειδί για την πράσινη ενέργεια και τα προηγμένα όπλα, μεταξύ άλλων χρήσεων. Η χώρα ελέγχει περίπου το 70% της παραγωγής και περισσότερο από το 90% της διύλισης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε επίσης ότι σχεδιάζει να στηριχθεί στην Κίνα για να πιέσει τον Πούτιν να καταλήξει σε συμφωνία. «Έχουν μεγάλη δύναμη σε αυτό το ζήτημα», είπε ο Τραμπ στα τέλη του περασμένου μήνα, προσθέτοντας ότι συζήτησε το θέμα με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.



