Κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ χθες στο Ελ Σαλβαδόρ, ο πρόεδρος της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε έκανε στον Μάρκο Ρούμπιο μία «φιλική προσφορά»: Να μεταχθούν στις διαβόητες φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ κρατούμενοι σε αμερικανικές φυλακές, ακόμη και υπήκοοι ΗΠΑ, με ένα μικρό αντίτιμο.

«Του είμαστε βαθιά ευγνώμονες. Μίλησα με τον πρόεδρο (Ντόναλντ) Τραμπ», δήλωσε ο Ρούμπιο ενθουσιασμένος, και έδωσε μία ιδέα του ποιοι κρατούμενοι θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο Ελ Σαλαδόρ: κυρίως μέλη συμμοριών από τη Λατινική Αμερική, που δρουν στις ΗΠΑ, που κάποια έχουν την αμερικανική υπηκοότητα.

«Σε μια πράξη εξαιρετικής φιλίας προς τη χώρα μας… (το Ελ Σαλβαδόρ) συμφώνησε στην πιο πρωτοφανή και εξαιρετική μεταναστευτική συμφωνία οπουδήποτε στον κόσμο», είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.

Την περασμένη χρονιά ο Μπουκέλε εγκαινίασε τη μεγαλύτερη φυλακή στη Λατινική Αμερική, κοντά στην Τεκολούκα, κάπου 75 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ.

Η μέγκα - φυλακή Cecot (Detention Center Against Terrorism) είναι μία από τις πιο αυστηρές και σύγχρονες φυλακές του κόσμου: «Οι χειρότεροι από τους χειρότερους» εγκληματίες της χώρας είναι φυλακισμένοι εκεί, ζώντας ως ζωντανοί νεκροί.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η μεταγωγή χιλιάδων κρατούμενων από διάφορες φυλακές στην Cecot έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Στη φυλακή, με ονομαστική χωρητικότητα 40.000 θέσεων, κρατούνται το τρέχον διάστημα κάπου 15.000 άνθρωποι, κατά εκτιμήσεις.

Σε κάθε κελί υπάρχουν 80 με 100 κρατούμενοι, οι οποίοι προαυλίζονται μόνο για μισή ώρα κάθε μέρα.

Τα χιλιάδες μέλη εγκληματικών συμμοριών παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο από υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας και μασκοφόρους φρουρούς και έχουν ελάχιστες προσωπικές ελευθερίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.