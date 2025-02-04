Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 17χρονη ενώ κολυμπούσε

Μια έφηβη δέχτηκε θανατηφόρα επίθεση από καρχαρία την ώρα που κολυμπούσε σε δημοφιλές τουριστικό σημείο στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην παραλία Γουόριμ στο νησί Μπρίμπι, τη Δευτέρα έπειτα από αναφορές για ένα σοβαρό περιστατικό δαγκώματος καρχαρία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η αστυνομία της πολιτείας Κουίνσλαντ.

«Η γυναίκα κολυμπούσε όταν δαγκώθηκε από καρχαρία ... Υπέστη τραύματα απειλητικά για τη ζωή της και υπέκυψε», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας

Σύμφωνα με τα αυστραλιανά μέσα και όπως αναφέρει το CNN, το θύμα είναι μια 17χρονη κοπέλα.

Ο Κρίστοφερ Πότερ, κάτοικος της περιοχής δήλωσε πως η συγκεκριμένη παραλία είναι πολυσύχναστη και κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει πολλούς λουόμενους.

«Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλοί καρχαρίες γύρω από το Μπρίμπι, αλλά τόσο κοντά στην ακτή, εξακολουθεί να είναι ένα σοκ», δήλωσε στον αυστραλιανό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ABC News.

Πηγή: skai.gr

