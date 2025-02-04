Κουρσκ: Ξαφνική εξαφάνιση των Βορειοκορεατών από το μέτωπο αναφέρει η Σεούλ

Αιφνίδια εξαφάνιση… Από τα μέσα Ιανουαρίου τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας δεν πολεμούν πια στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, όπως μετέδωσε την Τρίτη το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας.



Όπως φαίνεται, το αρχικό σώμα 11.000-12.000 ανδρών της Βόρειας Κορέας που είχε αποσταλεί για να βοηθήσει στον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας έχει αποσυρθεί μετά από σημαντικές απώλειες.

Πηγή: skai.gr

Ο βασικός σύμμαχος της Μόσχας, η Πιονγκγιάνγκ, έστειλε τις βορειοκορεατικές δυνάμεις το περασμένο φθινόπωρο για να βοηθήσει τις ρωσικές να εκδιώξουν Ουκρανούς στρατιώτες που πολεμούν στη ρωσική συνοριακή περιοχή του Κουρσκ από τις αρχές Αυγούστου 2024. Το Κίεβο ελπίζει να αξιοποιήσει τις θέσεις που κατέλαβε στο Κουρσκ σε πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.«Από τα μέσα Ιανουαρίου, δεν υπάρχουν ενδείξεις που να δείχνουν ότι βορειοκορεάτικα στρατεύματα που αναπτύσσονταν στη ρωσική περιοχή Κουρσκ εμπλέκονται σε μάχη», δήλωσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας (NIS), αφήνοντας να εννοηθεί ότιμπορεί να ήταν ένας από τους λόγους για την απόσυρσή τους.Η Σεούλ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι 300 Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν και 2.700 τραυματίστηκαν πολεμώντας στο μέτωπο του Κουρσκ, ενώ ο ουκρανικός στρατός υπολογίζει ότι τοσκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.Εμπειρογνώμονες που μίλησαν στην ουκρανική εφημερίδα Kyiv Independent συνέδεσαν τα υψηλά ποσοστά απωλειών της Βόρειας Κορέας με την έλλειψη εμπειρίας στον σύγχρονο πόλεμο, τις τακτικές «ανθρώπινου κύματος» (κατά μέτωπο εφόρμηση) που χρησιμοποιήθηκαν κατά των οχυρωμένων ουκρανικών θέσεων και την αποφασιστικότητα των Βορειοκορεατών να αποφύγουν τη σύλληψή τους, ακόμη και με τίμημα τη δική τους ζωή. Πάντως, πολλά μέλη του ουκρανικού στρατού έχουν αναγνωρίσει ότι οι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έδειχναν φανατισμένοι και αποτελούσανγια τους Ουκρανούς στρατιώτες.Αφού οι New York Times ανέφεραν στις 30 Ιανουαρίου ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας είχαν αποσυρθεί από το μέτωπο, εκπρόσωπος των ουκρανικών Ειδικών Επιχειρήσεων επιβεβαίωσε στην Kyiv Independent ότι οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας δεν είχαν αντιμετωπίσει τους στρατιώτες της Πιονγκγιάνγκ εδώ και«Αυτά είναι τυπικά μέτρα – εναλλαγή ανδρών λόγω μεγάλων απωλειών», σχολίασε μια πηγή των στρατιωτικών πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές.Προηγούμενα σχόλια από Ουκρανούς αξιωματούχους υποδήλωναν ότι τα στρατεύματα της Βόρειας Κορέας μπορεί να έχουν απλώς. Ο αρχηγός των στρατιωτικών πληροφοριών, Κίριλο Μπουντάνοφ, είπε ότι αναμένει από την Πιονγκγιάνγκ να στείλει πρόσθετες ενισχύσεις στη Ρωσία, συγκεκριμένα μονάδες πυροβολικού.

