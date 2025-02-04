«Η ΕΕ είναι αρκετά ισχυρή ώστε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ», δήλωσε σήμερα ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισχυρή. Έχουμε την ευχέρεια να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να φροντίσουμε τα συμφέροντά μας», είπε ο Σολτς. «Αυτό αποτελεί επίσης ένα μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες» συμπλήρωσε, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς στα προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας επαίνεσε την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ επειδή εξασφάλισε την αναστολή των αμερικανικών δασμών για έναν μήνα μετά την επικοινωνία που είχε με τον αμερικανό ομόλογό της Ντόναλντ Τραμπ. «Η πρόεδρος του Μεξικού είναι μια έξυπνη πολιτικός… Το χειρίστηκε ψύχραιμα», σχολίασε.

Πηγή: skai.gr

