Σολτς προς Νετανιάχου: «Επείγουσα ανάγκη για την βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Λωρίδα της Γάζας»

Υπάρχει «επείγουσα ανάγκη για την βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης» στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο γερμανός καγκελάριος «επεσήμανε την επείγουσα ανάγκη για την βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της καγκελαρίας. «Ανθρωπιστικές εκεχειρίες μπορούν να συμβάλουν στην σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πληθυσμό», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.