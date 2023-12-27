Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σολτς: Ο Ζακ Ντελόρ ήταν ο αρχιτέκτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Είναι δική μας ευθύνη να συνεχίσουμε σήμερα το έργο του για το καλό της Ευρώπης», πρόσθεσε ο καγκελάριος της Γερμανίας

Όλαφ Σολτς

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέτισε φόρο τιμής στον Ζακ Ντελόρ, που πέθανε σε ηλικία 98 ετών, αποκαλώντας τον "οραματιστή" ο οποίος, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "έγινε αρχιτέκτονας της ΕΕ όπως τη γνωρίζουμε σήμερα".

"Είναι δική μας ευθύνη να συνεχίσουμε σήμερα το έργο του για το καλό της Ευρώπης", πρόσθεσε ο καγκελάριος σε μήνυμα στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) χαιρετίζοντας την αδιάκοπη προσήλωση του Ντελόρ στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζακ Ντελόρ Όλαφ Σολτς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark