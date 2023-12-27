Σολτς: Ο Ζακ Ντελόρ ήταν ο αρχιτέκτονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέτισε φόρο τιμής στον Ζακ Ντελόρ, που πέθανε σε ηλικία 98 ετών, αποκαλώντας τον "οραματιστή" ο οποίος, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "έγινε αρχιτέκτονας της ΕΕ όπως τη γνωρίζουμε σήμερα".

"Είναι δική μας ευθύνη να συνεχίσουμε σήμερα το έργο του για το καλό της Ευρώπης", πρόσθεσε ο καγκελάριος σε μήνυμα στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) χαιρετίζοντας την αδιάκοπη προσήλωση του Ντελόρ στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

