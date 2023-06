Αγανακτισμένος ο Σολτς απέναντι σε «φιλορώσους» διαδηλωτές – Τους απάντησε σε έντονο ύφος (βίντεο) 

Σε ασυνήθιστα υψηλό τόνο αντέδρασε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, όταν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες, ομάδα «φιλορώσων» πολιτών τον διέκοψε φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του, σε σχέση με την αντιμετώπιση του πολέμου στην Ουκρανία.

🇩🇪German Chancellor Olaf Scholz was received with loud boos and whistles at an event called 'Europe Festival' in Falkensee. pic.twitter.com/DY8uH5MO2x

Ο Γερμανός καγκελάριος ήταν κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση για την Ευρώπη στην περιοχή Φάλκενζεε.

Ξαφνικά μία ομάδα διαδηλωτών άρχιζε να φωνάζει συνθήματα όπως «Πολεμοκάπηλε!», «Κάντε ειρήνη χωρίς όπλα!», «Εξαφανιστείτε!» και «Είμαστε ο λαός!».

Ο κ. Σολτς διέκοψε την ομιλία του για να απαντήσει, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή του.

Olaf #Scholz gave an emotional speech in response to provocations by Putin fans at an event in #Berlin. pic.twitter.com/q85Tz9cN9E