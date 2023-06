Σοκαριστικό βίντεο: Φάλαινες – δολοφόνοι διαλύουν ιστιοπλοϊκό (βίντεο)

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες ενός ιστιοπλοϊκού ανοιχτά της Κόστα ντελ Σολ, στην Ισπανία, όταν δύο φάλαινες όρκες επιτέθηκαν στο σκάφος τους, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Τα δύο κήτη χτυπούσαν και δάγκωναν το σκάφος με μανία και οι επιβάτες εξέπεμψαν sos καθώς αυτό άρχισε να «μπάζει» νερά.

Οι ισπανικές λιμενικές αρχές έσπευσαν να σώσουν το βυθιζόμενο σκάφος και τους επιβάτες του και ρυμούλκησαν το ιστιοπλοϊκό στη ξηρά σε άθλια κατάσταση.

In the early morning Thursday, killer whales smashed into a sailboat off the southern coast of Spain, puncturing its hull and damaging its rudder. Spanish authorities raced to save the sinking vessel, according to Reuters, but it was in such disrepair it had to be towed ashore.… pic.twitter.com/b7B9LXy5MJ