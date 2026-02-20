Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 5,8 βαθμών στο ανατολικό Αφγανιστάν

Έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα Καμπούλ - Το γερμανικό ερευνητικό κέντρο γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε το εστιακό βάθος στα 79χλμ

Σεισμική καταγραφή σεισμού

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Παρασκευή το ανατολικό Αφγανιστάν με επίκεντρο την οροσειρά Χίντου Κους.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), ο ισχυρός είχε μέγεθος 5,8 βαθμών, με επίκεντρο περίπου 130 χλμ βορειοανατολικά της Καμπούλ.

Το γερμανικό ερευνητικό κέντρο γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε το μέγεθος της σεισμικής δόνησης σε 5,7 βαθμούς και το εστιακό βάθος 79χλμ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες μάρτυρες του Reuters δήλωσαν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καμπούλ και την επαρχία Νανγκαρχάρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark