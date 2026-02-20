Σεισμός 5,8 βαθμών στο ανατολικό Αφγανιστάν

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Παρασκευή το ανατολικό Αφγανιστάν με επίκεντρο την οροσειρά Χίντου Κους.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), ο ισχυρός είχε μέγεθος 5,8 βαθμών, με επίκεντρο περίπου 130 χλμ βορειοανατολικά της Καμπούλ.

Το γερμανικό ερευνητικό κέντρο γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε το μέγεθος της σεισμικής δόνησης σε 5,7 βαθμούς και το εστιακό βάθος 79χλμ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες μάρτυρες του Reuters δήλωσαν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Καμπούλ και την επαρχία Νανγκαρχάρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

