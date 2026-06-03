Στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει

Έξι χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο του μεγάλου μας δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη. Ο χρόνος όμως, στο εξοχικό σπίτι του στο Βραχάτι, μοιάζει να σταμάτησε στο τελευταίο βράδυ που βρέθηκε εκεί. Ήταν Ιούλιος του 2016, μετά από μια μεγάλη συναυλία προς τιμήν του, την ημέρα των γενεθλίων του στην παραλία στο Βραχάτι.

Η κόρη του, η Μαργαρίτα, και ο εγγονός του, ο Άγγελος, άνοιξαν το σπίτι και την καρδιά τους στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και μοιράστηκαν μαζί μας τις πιο όμορφες στιγμές δίπλα σε αυτόν τον τόπο.

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Πηγή: skai.gr

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