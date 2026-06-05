Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Απομακρύνθηκε το συνεργείο από την Ομόνοια το οποίο επισκεύαζε την πτώση των καλωδίων του τρόλεϊ στο τελείωμα της Πανεπιστημίου. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο σημείο.

Παραμένουν ωστόσο οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγγρού, στην Πειραιώς προς Ομόνοια, στην Πατησίων προς τα Χαυτεία και στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή.

Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου, στην Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στα δύο ρεύματα της Παραλιακής ανά τμήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ηετιώνεια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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