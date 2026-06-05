Τρίτη στο «κλαμπ των εκατομμυριούχων» η Γερμανία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η νέα ετήσια έκθεση World Wealth Report καταγράφει ιστορικό υψηλό στον αριθμό εκατομμυριούχων και συνολικό πλούτο παγκοσμίως το 2025, με τη Γερμανία να κατατάσσεται τρίτη σε αριθμό εκατομμυριούχων μετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Η άνοδος των χρηματιστηρίων αποτέλεσε βασικό μοχλό αύξησης του πλούτου και των επενδυτικών αποδόσεων, επηρεάζοντας σημαντικά την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων με επενδύσιμο πλούτο άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατηγορία των υπερπλουσίων, δηλαδή εκείνων με περιουσία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι τέσσερις κορυφαίες χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Κίνα) συγκεντρώνουν σχεδόν τα δύο τρίτα των εκατομμυριούχων παγκοσμίως.

Νέα έκθεση καταγράφει ιστορικό υψηλό σε εκατομμυριούχους και πλούτο στην Γερμανία, ανοίγοντας και πάλι τη συζήτηση περί φορολόγησης των υπερπλουσίων.Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και ο αριθμός τους συνεχίζει να αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση World Wealth Report, το 2025 καταγράφηκε νέο ιστορικό υψηλό τόσο στον αριθμό των εκατομμυριούχων όσο και στον συνολικό πλούτο που κατέχουν παγκοσμίως. Βασικός μοχλός αυτής της αύξησης ήταν η άνοδος των χρηματιστηρίων, η οποία ενίσχυσε σημαντικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των ανθρώπων με επενδύσιμο πλούτο άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων αυξήθηκε αισθητά μέσα σε έναν χρόνο.



Μετά τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, αλλά πριν την Κίνα

Πηγή: Deutsche Welle

Η Γερμανία συγκαταλέγεται στις χώρες με τους περισσότερους εκατομμυριούχους στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση διεθνώς, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, ενώ ακολουθεί η Κίνα. Οι τέσσερις αυτές χώρες συγκεντρώνουν σχεδόν τα δύο τρίτα των εκατομμυριούχων παγκοσμίως. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στην κατηγορία των υπερπλουσίων, δηλαδή όσων διαθέτουν περιουσία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.Συγκεκριμένα, περίπου 5.000 υπερπλούσιοι στη Γερμανία κατέχουν σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού χρηματοοικονομικού πλούτου της χώρας. Την ίδια στιγμή, περίπου 66 εκατομμύρια πολίτες μοιράζονται λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού πλούτου. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η συγκέντρωση του πλούτου στην κορυφή συνεχίζει να αυξάνεται.5.000 υπερπλούσιοι, 13 εκατομμύρια φτωχοίΤην ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία άλλης πρόσφατης μελέτης, η φτώχεια στη Γερμανία έχει φτάσει επίσης στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ το σχετικό ποσοστό αυξάνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.Τα στοιχεία αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου στη Γερμανία. Ο επικεφαλής του κόμματος της Αριστεράς, Γιαν φαν Άκεν, ζήτησε την επαναφορά φόρου περιουσίας για τους πολύ εύπορους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η αυξανόμενη συγκέντρωση πλούτου εντείνει το αίσθημα κοινωνικής ανισότητας και στερεί πολύτιμους πόρους από τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τοπικές κοινωνίες.Η αυξανόμενη ανισότητα ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες και για την οικονομία, εκτιμά η επικεφαλής του τμήματος οικονομικής συγκυρίας του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW), Γκεραλντίν Ντάνι-Κνέντλικ. Όπως επισημαίνει, τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα καταναλώνουν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που διαθέτουν, καθώς δεν έχουν ουσιαστικά κανένα περιθώριο αποταμίευσης.Παράλληλα, η οικονομολόγος προειδοποιεί για τις επιπτώσεις πιθανών περικοπών στις κοινωνικές παροχές που εξετάζει η κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων το επίδομα πολίτη (Bürgergeld), το επίδομα στέγασης και το γονικό επίδομα. Σύμφωνα με την Κνέντλικ, οι περικοπές αυτές ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομία απ’ ό,τι εκτιμάται. Όπως τονίζει, κάθε ευρώ που αφαιρείται από την κοινωνική πρόνοια μεταφράζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε απώλεια κατανάλωσης, ενώ το ίδιο ποσό σε υψηλότερα εισοδήματα θα κατέληγε πιθανότατα σε κάποιας μορφής αποταμίευση.Πηγές: dpa, Frankfurter Rundschau, Wirtschafswoche

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