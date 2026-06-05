Ερωτηματικά σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πρίγκιπα Άντριου προέκυψαν μετά την μεγάλη μελανιά την οποία όλοι είδαν ότι είχε στο πρόσωπό του στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση.

Στις 4 Ιουνίου, ο πρώην Δούκας της Υόρκης, ηλικίας 66 ετών, φωτογραφήθηκε να οδηγεί κοντά στην κατοικία του, Marsh Farm, στο βασιλικό κτήμα του Sandringham Estate. Στις φωτογραφίες διακρίνεται ένα μωβ σημάδι που εκτείνεται από τον δεξιό κρόταφο έως το μάτι και το μάγουλό του.

Πηγή από το στενό περιβάλλον του πρώην μέλους της βασιλικής οικογένειας δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail ότι το σημάδι «δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας» και ότι «δεν υπήρξε κάποιο δραματικό περιστατικό». Ωστόσο, δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενοι λόγους ιατρικού απορρήτου.

Ωστόσο παραμένει άγνωστο το πότε και πώς απέκτησε το συγκεκριμένο σημάδι ο Άντριου, ο οποίος μετά την απώλεια των βασιλικών του τίτλων αναφέρεται πλέον ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ. Δημοσίευμα των Times ανέφερε ότι ο αποχρωματισμός του δέρματος «σχετίζεται με μια μη σοβαρή ιατρική κατάσταση».

Ο Άντριου διαμένει στο κτήμα του Sandringham από τον Φεβρουάριο. Αρχικά φιλοξενήθηκε στο Wood Farm, την πρώην κατοικία του αείμνηστου Prince Philip, πριν μετακομίσει στο Marsh Farm τον Απρίλιο, έπειτα από εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Η μετακόμιση πραγματοποιήθηκε μετά την αποχώρησή του από το Royal Lodge, την πολυτελή κατοικία των 30 δωματίων στο Windsor Great Park, όπου διέμενε επί σειρά ετών.

Ο αδελφός του King Charles III έχασε τους βασιλικούς τίτλους του τον Οκτώβριο του 2025, καθώς οι σχέσεις του με τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Οι δεσμοί του Άντριου με τον Έπσταϊν είχαν ήδη οδηγήσει στην απομάκρυνσή του από τα δημόσια βασιλικά καθήκοντα το 2019, ενώ ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα σχετικά με καταγγελίες ότι, κατά τη θητεία του ως ειδικού εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, φέρεται να μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Άντριου συνελήφθη τον Φεβρουάριο στο σπίτι του για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από περίπου 11 ώρες κράτησης.

Σε νεότερη ενημέρωση τον Μάιο, η αστυνομία της περιοχής Thames Valley ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και διευρύνονται, προκειμένου να εξεταστούν και ισχυρισμοί που αφορούν σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ακολουθεί βίντεο που δείχνει τη μεγάλη μελανιά που είχε ο Άντριου:

Πηγή: skai.gr

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