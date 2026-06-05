Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επί της Λουκάρεως, μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 8:30 το πρωί οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και ελάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα επτά ετών.

Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη.

Πηγή: skai.gr

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