Σκάνδαλο Επσταϊν: Ενδεχόμενο αφαίρεσης του Άντριου από τη γραμμή διαδοχής

Η κυβέρνηση της Βρετανίας φαίνεται πως είναι έτοιμη να εξετάσει νέο νομοσχέδιο για την απομάκρυνση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από τη γραμμή διαδοχής του θρόνου, μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα αστυνομική έρευνα για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Το παραπάνω δήλωσε Βρετανός αξιωματούχος νωρίτερα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, τόνισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη γραμμή διαδοχής θα απαιτήσει διαβουλεύσεις και συμφωνία με άλλες χώρες όπου βασιλιάς είναι ο Κάρολος, αδελφός του Άντριου.

Ο Άντριου σήμερα είναι όγδοος στη σειρά διαδοχής.

Ο 'Αντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, αδερφός του βασιλιά Καρόλου χθες το πρωί συνελήφθη ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011 όπου ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Σε κάθε περίπτωση, η σύλληψή του δεν έχει καμία σχέση με τις πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά που έχουν διατυπωθεί εναντίον του όλα αυτά τα χρόνια.

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι επικοινωνεί με πρώην σωματοφύλακες που εργάστηκαν για τον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, προτρέποντας όποιους έχουν πληροφορίες για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπστιν να τις αναφέρουν στις αρχές.

Στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής έρευνας, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιεί και επικοινωνεί με πρώην και νυν μέλη του προσωπικού ασφαλείας που ίσως να συνεργάστηκαν στενά με τον Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ.

«Τους ζητήθηκε να σκεφθούν προσεκτικά αν κάτι που είδαν ή άκουσαν κατά την περίοδο που ήταν στην υπηρεσία του μπορεί να σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες έρευνές μας και να μοιραστούν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να μας βοηθήσει» ανέφερε η αστυνομία.

Ο πρώην πρίγκιπας αρνείται ότι διέπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο στο πλαίσιο της σχέσης του με τον Έπστιν, έναν καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019. Το 2022 ο Άντριου προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που τον κατηγορούσε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη, σε ιδιοκτησίες που ανήκαν στον Έπστιν ή σε συνεργάτες του. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης η Τζιουφρέ έλαβε περίπου 12 εκατομμύρια στερλίνες από τον Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ο οποίος ωστόσο αρνείται ότι τη συνάντησε ποτέ.

Η αστυνομία του Λονδίνου έχει ήδη εξετάσει καταγγελίες για διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς και αποφάσισε το 2016 να μην ξεκινήσει ποινική έρευνα. Η απόφαση αυτή επανεξετάστηκε στη συνέχεια τρεις φορές και, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάποια επίσημη έρευνα για το θέμα αυτό.

Η σημερινή ανακοίνωση ανέφερε ότι, υπό το φως των νέων εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την υπόθεση Έπστιν, η αστυνομία ερευνά αν τα αεροδρόμια του Λονδίνου χρησιμοποιήθηκαν από τον χρηματιστή για να διευκολύνουν τη διακίνηση ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Συνεχίζεται η έρευνα στο Γουίνδσορ

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεση, αστυνομικοί της Κοιλάδας του Τάμεση ερεύνησαν το Γουντ Φαρμ, στο κτήμα Σάντριγχαμ του βασιλιά στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, όπου ζει σήμερα το Άντριου, ενώ αξιωματικοί ψάχνουν ακόμη στην πρώην έπαυλή του, στο Γουίνδσορ.

Αν και η σύλληψή του σημαίνει ότι η αστυνομία έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα, δεν του έχει ασκηθεί δίωξη.

Μια καταδίκη για παράβαση καθήκοντος μπορεί να επιφέρει ποινή ακόμη και ισοβίων δεσμών. Για οποιαδήποτε έρευνα πάντως θα χρειαστούν μήνες αφού η αστυνομία θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να συνεργαστεί με τη βρετανική κυβέρνηση, τις πρεσβείες της σε όλον τον κόσμο και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να βρει όσα ενοχοποιητικά αρχεία υπάρχουν ακόμη.

Πηγή: skai.gr

