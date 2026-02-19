Συνελήφθη ο Άντριου για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ανήμερα στα γενέθλιά του ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου και νεώτερος αδερφός του βασιλιά Καρόλου συνελήφθη σήμερα με την υποψία της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος σχετικά με κατηγορίες ότι απέστειλε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν, μετέδωσε η BBC.

Η Αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι αξιωματικοί εξετάζουν κατηγορίες πως ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ είχε παραδώσει έγγραφα στον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση έχει ανοίξει έρευνα για αδίκημα κατάχρησης δημόσιου αξιώματος» ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της στο X.

Η βρετανική αστυνομία μετέβη σήμερα στην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στο βασιλικό κτήμα στο Σάντριχαμ στο Νόρφολκ. Σύμφωνα με ρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ νωρίτερα σήμερα.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρίγκιπας, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμες κατηγορίες για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, συλλαμβάνεται.

Ο Άντριου έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η βρετανική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη του, χωρίς ωστόσο να δίνει επισήμως το όνομά του στη δημοσιότητα.

«Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) συλλάβαμε άνδρα στα εξήντα του από το Νόρφολκ με την υποψία παράβασης καθήκοντος και πραγματοποιούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ.

» Ο άνδρας παραμένει υπό αστυνομική κράτηση αυτή τη στιγμή.

» Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλούμε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε πρέπει να είστε προσεκτικοί με οποιαδήποτε δημοσίευση» σημειώνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Oliver Wright δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, έχουμε πλέον ξεκινήσει έρευνα για την καταγγελία περί παράβασης καθήκοντος. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση αυτού του φερόμενου αδικήματος».

«Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή και θα παρέχουμε ενημερώσεις την κατάλληλη στιγμή», κατέληξε.

Τι γνωρίζουμε

Το BBC σημειώνει πως «γνωρίζουμε ότι ο Άντριου έχει συλληφθεί με την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος και ότι βρίσκεται υπό κράτηση, ωστόσο εξακολουθούμε να αναμένουμε ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες.

Αυτές είναι:

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες που ερευνώνται από την αστυνομία

Ποιες πληροφορίες οδήγησαν την Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα

Πού κρατείται αυτή τη στιγμή ο Άντριου

Αν έχει ήδη ανακριθεί»

Το BBC σχολιάζει: «Αυτή είναι μια ακόμη συγκλονιστική εξέλιξη σε μια ήδη συγκλονιστική ιστορία. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιο προηγούμενο για τη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αδελφού του βασιλιά. Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, αλλά αυτή η είδηση εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να σοκάρει και να προκαλέσει έκπληξη ως έκτακτο γεγονός».

«Κανένας υπεράνω του νόμου»

Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» όταν ερωτήθηκε για τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, αλλά απέφυγε να πει αν ο πρώην πρίγκιπας θα έπρεπε να παρουσιαστεί εθελοντικά στη βρετανική αστυνομία.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, εκείνοι θα διεξάγουν τις δικές τους έρευνες, αλλά μία από τις βασικές αρχές του συστήματός μας είναι ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και κανείς δεν είναι υπεράνω αυτού», δήλωσε στο BBC.

«Είναι μια πολύ σημαντική αρχή της χώρας μας... και πρέπει να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση με τον ίδιο τρόπο που θα εφαρμοζόταν σε οποιαδήποτε άλλη», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.