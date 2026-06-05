Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης προχωρά σε τέτοιο βαθμό που σύντομα θα μπορεί να αναπτύσσεται μόνη της, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, σύμφωνα με νέα ανάρτηση της Anthropic.

Αυτό ήταν κάτι που οι επιστήμονες πίστευαν ότι θα συνέβαινε σε κάποια φάση, ωστόσο η «αναδρομική αυτοβελτίωση» (recursive self-improvement), δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζουν, δοκιμάζουν και βελτιώνουν τον εαυτό τους, πιθανότατα θα εμφανιστεί νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Σύμφωνα με την Anthropic, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει πλέον μόνο τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι, αλλά αρχίζει να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η ίδια η AI.

Νέα στοιχεία της εταιρείας δείχνουν ότι τα πιο προηγμένα μοντέλα έχουν επιταχύνει σημαντικά τον προγραμματισμό λογισμικού, τη διόρθωση σφαλμάτων και την επιστημονική έρευνα. Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει έναν κύκλο ανατροφοδότησης, όπου τα συστήματα AI θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ακόμη πιο προηγμένων διαδόχων τους.

Υπάρχουν ενδείξεις επιτάχυνσης της προόδου της ΑΙ

Ο Jack Clark της Anthropic δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί σημαντικό να ενημερώνει έγκαιρα το κοινό για τις εξελίξεις αυτές. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια, αντί να επιβραδυνθεί ή να παραμείνει σταθερή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δυνατότητες αυτές θα μπορούσαν να επιταχύνουν σημαντικά την πρόοδο στην επιστήμη και την ιατρική, αλλά απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και εποπτεία.

Η εταιρεία επιδιώκει επίσης να ενημερώσει τους νομοθέτες για το θέμα, ώστε να υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία. Σύμφωνα με τον Clark, κοινωνίες και οργανισμοί θα πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι οι ενέργειες των συστημάτων AI είναι σωστές, επαληθεύσιμες και ευθυγραμμισμένες με τις ανθρώπινες αξίες και τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Η Anthropic υποστηρίζει ότι οι βελτιώσεις στο chatbot Claude οδήγησαν σε καλύτερα εργαλεία προγραμματισμού με AI, τα οποία με τη σειρά τους βελτίωσαν τα αυτόνομα συστήματα. Το επόμενο πιθανό στάδιο είναι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να εκπαιδεύουν πιο ισχυρές εκδόσεις του εαυτού τους χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή. Σε ένα τέτοιο σενάριο, κάθε νέα έκδοση του Claude θα μπορούσε να δημιουργείται από την προηγούμενη.

Παρόμοιες ανησυχίες έχει εκφράσει και η OpenAI, η οποία έχει επισημάνει ότι η αναδρομική αυτοβελτίωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κίνδυνο εάν οι ερευνητές δεν μοιράζονται πληροφορίες και δεν συνεργάζονται για την κατανόηση και τον έλεγχο του φαινομένου.

Η Anthropic σχεδιάζει να συζητήσει το θέμα με νομοθέτες τους επόμενους μήνες. Το βασικό μήνυμα είναι ότι η προοπτική μιας τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορεί να βελτιώνει και να αναπαράγει μόνη της πιο προηγμένες εκδοχές του εαυτού της βρίσκεται πλέον στον ορίζοντα, ενώ ακόμη δεν είναι σαφές ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για την κοινωνία, την οικονομία και την ανθρωπότητα συνολικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.