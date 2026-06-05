Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι γίνεται σύμμαχος με διακινητές ναρκωτικών και οπαδούς γενοκτονίας λόγω της υποστήριξής της στον υποψήφιο της δεξιάς στις προεδρικές εκλογές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του στον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, υποψήφιο της σκληρής δεξιάς και δηλωμένο θαυμαστή του, ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών στις 21 Ιουνίου.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, με αφορμή τη στήριξη που παρείχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον υποψήφιο της δεξιάς, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Κολομβίας την περασμένη Κυριακή. Ο Πέτρο κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι μετατρέπονται σε «σύμμαχοι» διακινητών ναρκωτικών και υποστηρικτών της γενοκτονίας.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξη στον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, υποψήφιο της σκληρής δεξιάς και δηλωμένο θαυμαστή του αμερικανού προέδρου, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου στην Κολομβία.

Ο Γκουστάβο Πέτρο, μιλώντας από την έδρα της προεδρίας στην Μπογοτά, ανέφερε ότι «οι σύμμαχοί σας στην Κολομβία έχουν τις καταβολές τους στην κυβέρνηση των ναρκωτικών και των παραστρατιωτικών, είναι διακινητές ναρκωτικών κι οπαδοί της γενοκτονίας», απευθυνόμενος στην Ουάσιγκτον.

Η αριστερά στην Κολομβία κατηγορεί παραστρατιωτικές οργανώσεις για εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών και διάπραξη «γενοκτονίας» κατά αριστερών κινημάτων, κυρίως τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Ο Πέτρο εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι «προσωπικότητες και κυβερνήσεις που διατείνονται πως αγωνίζονται εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών» επέλεξαν να στηρίξουν την άνοδο του εγκλήματος στην πολιτική εξουσία της Κολομβίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον δε λα Εσπριέγια πολιτικό του «μαφιόζικου φασισμού».

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, δικηγόρος και εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, έχει αναλάβει την υπεράσπιση παραστρατιωτικών κατηγορούμενων για διακίνηση ναρκωτικών ενώπιον των δικαστηρίων.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, η Κολομβία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως.

Νέος στην πολιτική σκηνή και γνωστός με το προσωνύμιο El Tigre («ο τίγρης»), ο δε λα Εσπριέγια ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο για τη στήριξή του, υποσχόμενος «άνευ προηγουμένου» διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ και επισημαίνοντας τον «καθοριστικό ρόλο» της Ουάσιγκτον στη μάχη κατά της εγκληματικότητας και της ναρκωτρομοκρατίας.

Αντιδράσεις και κατηγορίες για παρέμβαση

Ο δε λα Εσπριέγια, θαυμαστής τόσο του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε όσο και του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, υπόσχεται σκληρά μέτρα εναντίον εγκληματικών οργανώσεων και ανταρτών, υιοθετώντας τη ρητορική της «σιδηράς χειρός» και της «τάξης και νόμου» που έχει ενισχύσει τη δεξιά στη Λατινική Αμερική το τελευταίο διάστημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμβάλει στην ενίσχυση αυτού του πολιτικού ρεύματος, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή του σε δεξιούς υποψηφίους στη Λατινική Αμερική.

Μέσω της Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον δε λα Εσπριέγια «ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη», που θα σταματήσει την παράνομη μετανάστευση, θα ενισχύσει την οικονομία, θα καταπολεμήσει το έγκλημα και τα ναρκωτικά και θα αποκαταστήσει «την τάξη».

Ο Ιβάν Σεπέδα, υποψήφιος της αριστεράς και δελφίνος του Πέτρο, κατήγγειλε την Τετάρτη την «επέμβαση» της Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για «σοβαρό κίνδυνο για την εθνική κυριαρχία» της Κολομβίας.

Ο Πέτρο σημείωσε πως λυπάται που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τήρησε τη συμφωνία τους να μην αναμειχθεί στις εκλογές της Κολομβίας, η οποία είχε επιτευχθεί κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Η σχέση Πέτρο και Τραμπ έχει περάσει από πολλές δοκιμασίες από τότε που ο ρεπουμπλικάνος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Πέτρο «αρχηγό της διακίνησης ναρκωτικών», με τον κολομβιανό πρόεδρο να απαντά ότι η δεξιά στην Κολομβία ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Πέτρο, που εξελέγη το 2022 ως ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, δεν είχε δικαίωμα για δεύτερη θητεία σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Κριτική στην αμερικανική πολιτική

Ο κολομβιανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «ασκεί πολιτική με ιδεολογικά κριτήρια, χωρίζει τον κόσμο ανάμεσα σε αυτούς που σκέφτονται όπως εκείνη και εκείνους που δεν ομονοούν». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης κρατούσε σοκολάτα που παράγεται από αγρότες οι οποίοι αντικατέστησαν τις φυτείες κόκας με κακάο.

Ο Πέτρο παρουσίασε επίσης φωτογραφίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, πιστοποιούν τη μείωση της επιφάνειας των καλλιεργειών κόκας στη διάρκεια της θητείας του.

Πρώην σύμμαχος της Βενεζουέλας και σοσιαλδημοκράτης πολιτικός, ο Πέτρο είχε αποστασιοποιηθεί από τον Νικολάς Μαδούρο, πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας, πριν την ανατροπή του με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση του Ιανουαρίου στο Καράκας.

Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε γνωρίσει τον εκλιπόντα πρώην πρόεδρο Ούγο Τσάβες, αλλά έκτοτε δεν επέστρεψε στη Βενεζουέλα λόγω της αίσθησης «πολιτικής κατάπτωσης» που επικρατούσε.

Ο Πέτρο πρόσθεσε ότι είχε συνομιλήσει με τον Μαδούρο μετά την επανεκλογή του το 2024, η οποία αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση και δεν αναγνωρίστηκε από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Όπως ανέφερε, είχε πει στον Μαδούρο: «πρέπει να μάθετε να είσαστε αντιπολίτευση, όπως ήμασταν εμείς στην Κολομβία 50 χρόνια».

Πηγή: skai.gr

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