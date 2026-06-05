Ο Εμπαπέ ακούει την γκρίνια του σκηνοθέτη για ένα «ζογκλερικό» τελείωμα ώστε να κάνει λίγο πιο ευφάνταστη τη στιγμή του τηλεοπτικού διαφημιστικού.

Όλοι απορούν. Ο Βαλβέρδε, ο Φαν Ντάικ, ο Βινίσιους. Κι αρχίζουν να... σκίζουν το σενάριο, όπως τιτλοφορείται και το συγκεκριμένο σποτ που κυκλοφόρησε κι έκανε χαμό.

Με Χολιγουντιανό άρωμα που βρίσκει τον Κριστιάνο να βγαίνει από φλεγόμενο σπίτι έχοντας σώσει την μπάλα, αλλά και που τον βάζει σε «διαμάχη» με τον Λεμπρόν για το φιλμ του... αποχαιρετισμού του GOAT, αφού ουδείς θέλει ν' αποσυρθεί ακόμα!

Και ένας Χάαλαντ για το κερασάκι στην τούρτα, που χαλαρώνει, κάνει γιόγκα και αποφασίζει πότε είναι η σωστή στιγμή να δράσει!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.