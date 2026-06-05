Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η νομική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ αρνείται να παρέχει οικονομικές πληροφορίες που ζητούν οι δικηγόροι του BBC, στο πλαίσιο αγωγής δυσφήμησης που έχει καταθέσει εναντίον του δικτύου.

Ο Τραμπ ζητά αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατηγορώντας το BBC για παραποίηση ομιλιών του σχετικά με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, παρουσιάζοντάς τον ως υποκινητή επίθεσης στο Καπιτώλιο.

Το BBC υποστηρίζει ότι ο Τραμπ «αρνείται κατηγορηματικά» να παραδώσει τις ζητούμενες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα αναφερόμενα στους Financial Times.

Η νομική ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) αρνείται να παραχωρήσει χρηματοοικονομικές πληροφορίες που ζητούν οι δικηγόροι του BBC, στο πλαίσιο της αγωγής που έχει καταθέσει ο αμερικανός πρόεδρος κατά του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου. Ο Τραμπ κατηγορεί το BBC για δυσφήμηση και διεκδικεί αποζημίωση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται δικαστικά έγγραφα.

Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός τον δυσφήμησε, ενοποιώντας αποσπάσματα ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, με τρόπο που να φαίνεται πως κατηύθυνε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το BBC, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ «αρνείται κατηγορηματικά ... να παράσχει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική πληροφορία» που του ζητούν οι αντίδικοι.

Η αγωγή του Τραμπ, που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα, υποστηρίζει ότι το BBC παραβίασε πολιτειακό νόμο που απαγορεύει απατηλές και άδικες εμπορικές πρακτικές. Ο πρόεδρος ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για καθεμιά από τις δύο κατηγορίες.

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο και ο Λευκός Οίκος δεν προέβησαν άμεσα σε σχολιασμό στα σχετικά αιτήματα.

Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της νομικής ομάδας του Τραμπ στην εφημερίδα, το BBC «εσκεμμένα και κακόβουλα τον δυσφήμησε διαστρεβλώνοντας και χειραγωγώντας την ομιλία του».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως «ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να θεωρεί υπεύθυνο το BBC και όλους αυτούς που διακινούν ψεύτικες ειδήσεις».

Για να εξακριβώσει τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο του ντοκιμαντέρ, το BBC ζήτησε δικαστικά στοιχεία από το καταπίστευμα Donald J Trump Revocable Trust, το οποίο διαχειρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ελέγχει τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Το αίτημα αφορά σχεδόν 400 οντότητες που ανήκουν ή συνδέονται με το καταπίστευμα, καθώς και αιτήσεις για επιστροφές φόρων, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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