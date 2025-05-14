Κυβερνητικά έγγραφα που ανακαλύφθηκαν περιγράφουν λεπτομερώς μια συνάντηση με εξωγήινα όντα πριν από περισσότερα από 60 χρόνια.

Περισσότερες από 50 σελίδες στα αρχεία της CIA, που το FBI επιμένει ότι είναι πλαστές, υποστηρίζουν ότι ένα μυστικό κυβερνητικό πρόγραμμα δημιούργησε επικοινωνίες με UFO το 1959, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Στο Project Sigma, που ξεκίνησε το 1954, χρησιμοποιήθηκε μια δυαδική γλώσσα που στάλθηκε μαζί με ραδιοφωνικά σήματα στο διάστημα προκειμένου να πραγματοποιηθεί επαφή με την εξωγήινη ζωή.

Πού έγινε η συνάντηση

Μόλις πέντε χρόνια μετά τη διαστρική επαφή, ένας αξιωματούχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνάντησε τους εξωγήινους που έλαβαν αυτά τα μηνύματα.

Στα αρχεία υποστηρίζεται ότι στις 25 Απριλίου του 1964, ένας αξιωματικός των μυστικών πληροφοριών συναντήθηκε με δύο εξωγήινους σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία στην έρημο του Νέου Μεξικού - την ίδια πολιτεία που φέρεται να έλαβε χώρα η περίφημη συντριβή των UFO στο Roswell.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αξιωματικός και οι εξωγήινοι μοιράστηκαν «πληροφορίες» για τις αντίστοιχες φυλές τους.

Η μυστική κυβερνητική ομάδα MJ12

Στα έγγραφα περιγράφεται επίσης πώς μια μυστική κυβερνητική ομάδα που ονομάζεται Majestic 12 διατήρησε άκρως απόρρητες τις πληροφορίες για τα UFO, ακόμη και από τον στρατό και τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Αρκετά απόρρητα πρότζεκτ που επικεντρώθηκαν στην επικοινωνία με εξωγήινους και την έρευνα για τα UFO φέρεται να ήταν υπό τον έλεγχο της κυβερνητικής ομάδας Majestic 12. Μάλιστα η ομάδα αποκάλυψε στη CIA ότι πέτυχαν τους στόχους τους σε σχέση με το να βρουν εξωγήινη ζωή.

Σύμφωνα με έγγραφα που αποκαλύφθηκαν τη δεκαετία του 1980, η ομάδα Majestic 12 (MJ-12) ήταν μια επιτροπή υψηλόβαθμων στρατιωτικών, επιστημονικών και μυστικών υπηρεσιών στελεχών που δημιουργήθηκε μετά τη διάσημη πλέον συντριβή UFO στο Roswell.

Η ομάδα των 12 ατόμων φέρεται να ιδρύθηκε με μυστικό εκτελεστικό διάταγμα από τον πρόεδρο Χάρι Τρούμαν το 1947. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αυτοί οι ειδικοί ήταν επιφορτισμένοι με τη διαχείριση ερευνών για UFO και εξωγήινες επαφές.

Τα αρχεία της CIA ανέφεραν ότι η ομάδα MJ-12 επέβλεψε τέσσερα συγκεκριμένα έργα που είχαν να κάνουν με την επικοινωνία με εξωγήινους, την έρευνα για τα UFO, την ανάκτηση εξωγήινων οχημάτων και τη δοκιμή όποιας προηγμένης τεχνολογίας μπορούσαν να βρουν.

Η ομάδα MJ-12 ανέφερε ότι χρειάστηκαν πέντε χρόνια μέχρι να έχουν τελικά επιτυχή επαφή με τα UFO το 1959, σημειώνοντας ότι η ομάδα «δημιούργησε επικοινωνίες με τους εξωγήινους», χρησιμοποιώντας δυαδικό κώδικα που εστάλη με ραδιοφωνικά σήματα.

Το δυαδικό σύστημα αντιπροσωπεύει όλα τα δεδομένα (κείμενο, αριθμοί, οδηγίες) ως ακολουθίες των 0 και 1. Οι επιστήμονες που αναζητούν εξωγήινη ζωή εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την εν λόγω μέθοδο μέχρι σήμερα.

Αυτή η βασική μορφή επικοινωνίας οδήγησε στη συνάντηση μεταξύ της Πολεμικής Αεροπορίας και αυτών των εξωγήινων το 1964, με την MJ-12 να αναφέρει ότι «ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας κατάφερε να ανταλλάξει πληροφορίες με τους δύο Εξωγήινους».

Η ομάδα Majestic 12 έγραψε τότε ότι αυτό το πρότζεκτ συνεχιζόταν ακόμα «σε μια βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Νέο Μεξικό».

Μετά την ιστορική συνάντηση, η MJ-12 ίδρυσε το Project Snowbird το 1972 με αποστολή μια δοκιμαστική πτήση με ανακτημένο εξωγήινο αεροσκάφος.

Η απόρρητη αναφορά ανέφερε ότι το πρότζεκτ εξακολουθούσε να λαμβάνει χώρα σε μια μυστική βάση της Νεβάδα - που πολλοί ερευνητές των UFO σήμερα πιστεύουν ότι είναι η Περιοχή 51.

Παρά το γεγονός ότι διορίστηκε κρυφά από τον πρόεδρο, τα ακάλυπτα έγγραφα περιγράφουν επίσης πώς η ομάδα MJ-12 απέκρυψε πληροφορίες από κορυφαίους αξιωματούχους.

«Προφανώς, ο Λευκός Οίκος ζήτησε πληροφορίες», έγραψαν τα μέλη της MJ-12 σε ένα έγγραφο της CIA σημειώνοντας ωστόσο πως αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες για να «κοινοποιηθούν».

Αργότερα στο ίδιο έγγραφο, η ομάδα ανέφερε στη CIA να μην επιτρέψει σε μια ομάδα με την ένδειξη «AF» (που μπορεί να εννοεί την Πολεμική Αεροπορία - Air Force στα αγγλικά) να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της.

Η άκρως απόρρητη συνάντηση δεν βρέθηκε στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της CIA, αλλά αποκαλύφθηκε αφού έγινε «αθόρυβα» διαθέσιμη στο κοινό στην Προεδρική Βιβλιοθήκη Ronald Reagan που άνοιξε το 1991.

Η ύπαρξη της ομάδας MJ-12 έγινε γνωστή όταν ένας φερόμενος κυβερνητικός πληροφοριοδότης έστειλε μια αναφορά για τις δραστηριότητες της ομάδας σε ερευνητές UFO το 1984.

Ωστόσο, το FBI χαρακτήρισε το μυστηριώδες έγγραφο για τα UFO ως «ψεύτικο» και ισχυρίστηκε ότι η ομάδα, η εμπλοκή των ειδικών που αναφέρονται στην έκθεση και η αποστολή της MJ-12 ήταν αποκύημα φαντασίας.

Παρά την προσπάθεια των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ να δυσφημήσει τον πληροφοριοδότη, οι λεπτομέρειες στην αναφορά ταίριαζαν με πολλά από τα βασικά γεγονότα που βρέθηκαν στα έγγραφα της Βιβλιοθήκης Reagan - συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των 12 ανδρών στο Majestic 12.

Πηγή: DailyMail

Πηγή: skai.gr

