CIA: Αποχαρακτηρισμένα αρχεία της CIA αναφέρονται σε σοβιετική σύγκρουση με εξωγήινους

Ένα αποχαρακτηρισμένο αρχείο της CIA της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έχει γίνει viral λόγω της αναφοράς του σε μια υποτιθέμενη σύγκρουση μεταξύ σοβιετικών στρατιωτών και ενός UFO, με τους εξωγήινους να μετατρέπουν τις δυνάμεις της ΕΣΣΔ σε «πέτρα» πριν εξαφανιστούν στο διάστημα.

Σύμφωνα με τους New York Times, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, έπεσε στα χέρια της CIA μια έκθεση 250 σελίδων της KGB που εξιστορεί τι συνέβη όταν σοβιετική διμοιρία άνοιξε πυρ εναντίον ιπτάμενου δίσκου στην Ουκρανία.

Η επίμαχη έκθεση περιλαμβάνει μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και εικόνες μετά το συμβάν, τις οποίες ένας Αμερικανός πράκτορας περιέγραψε ως «μια φρικτή εικόνα εκδίκησης από εξωγήινα πλάσματα, μια εικόνα που παγώνει το αίμα σου».

Η CIA απέκτησε μια έκθεση 250 σελίδων της KGB που εξιστορεί τι συνέβη όταν σοβιετική διμοιρία άνοιξε πυρ εναντίον ιπτάμενου δίσκου

Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι Σοβιετικοί που διεξήγαγαν μια εκπαιδευτική άσκηση στην Ουκρανία εντόπισαν ένα «διαστημόπλοιο σε σχήμα πιάτου σε χαμηλή πτήση» πάνω από τα κεφάλια τους.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ένας από τους Σοβιετικούς εκτόξευσε έναν πύραυλο εδάφους-αέρος, ο οποίος χτύπησε το UFO και το έριξε στο έδαφος.

«Έπεσε στη Γη όχι πολύ μακριά, και πέντε βραχύσωμα ανθρωποειδή με ''μεγάλα κεφάλια και μεγάλα μαύρα μάτια'' βγήκαν από αυτό», υποστηρίζει η έκθεση.

Αφού ξέφυγαν από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου σκάφους τους, τα όντα μαζεύτηκαν και «συγχωνεύτηκαν σε ένα ενιαίο αντικείμενο που απέκτησε ένα σφαιρικό σχήμα», θυμούνται οι στρατιώτες που επέζησαν.

«Σε λίγα δευτερόλεπτα, οι σφαίρες μεγάλωσαν πολύ και εξερράγησαν εκλύοντας ένα εξαιρετικά έντονο φως. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, 23 στρατιώτες που είχαν παρακολουθήσει το φαινόμενο μετατράπηκαν σε... πέτρινους στύλους», αναφέρει η έκθεση της KGB.

«Μόνο δύο στρατιώτες που στέκονταν στη σκιά και ήταν λιγότερο εκτεθειμένοι στη φωτεινή έκρηξη επέζησαν», προσθέτει.

Η KGB φέρεται να πήρε από το σημείο τους «πετρωμένους στρατιώτες» και το κατεστραμμένο διαστημικό σκάφος, τα οποία μεταφέρθηκαν σε μια μυστική βάση κοντά στη Μόσχα.

Οι Σοβιετικοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι όποιο κι αν ήταν το φως, με κάποιο τρόπο μεταμόρφωσε τα ζωντανά κύτταρα του στρατιώτη σε μια ουσία που ήταν πανομοιότυπη με αυτή του ασβεστόλιθου.

Ιστορίες ΑΤΙΑ και εξωγήινων επισκεπτών έχουν επανέλθει στη δημοσιότητα μετά την ίδρυση της Ειδικής Ομάδας για τα UAP

«Αν ο φάκελος της KGB ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια εξαιρετικά απειλητική ιστορία», προειδοποιεί η CIA. «Οι εξωγήινοι διαθέτουν τέτοια όπλα και τεχνολογία που ξεπερνούν όλες τις υποθέσεις που έχουμε κάνει».

«Μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους αν τους επιτεθούν».

Το έγγραφο της CIA αποχαρακτηρίστηκε το 2000 και αρχικά παρουσιάστηκε από την Canadian Weekly World News και την ουκρανική εφημερίδα Holos Ukrayiny, αλλά παρέμεινε ενδιαφέρον από τους λάτρεις των UFO και παρουσιάστηκε ακόμη και στο podcast του Τζο Ρόγκαν πέρυσι.

Ιστορίες αγνώστων εναέριων φαινομένων και εξωγήινων επισκεπτών έχουν επανέλθει στη δημοσιότητα μετά την ίδρυση της Ειδικής Ομάδας για τα UAP (Unidentified Aerial Phenomena – Μη Αναγνωρίσιμα Εναέρια Φαινόμενα) από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας το 2020.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσιοποίησε μια πληθώρα νέων αρχείων για τα μυστηριώδη άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα που καταγράφηκαν με στόχο να «ανιχνεύσει, να αναλύσει και να καταγράψει» τα UAP.

Πηγή: skai.gr

