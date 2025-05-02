Σε ακρόαση στο αμερικανικό Κογκρέσο για τα UFO σήμερα, κορυφαίοι επιστήμονες και στελέχη του Πενταγώνου ισχυρίστηκαν για άλλη μία φορά ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κρύβει αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Μάλιστα, παρουσιάστηκε αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της CIA σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση ενδέχεται να είχε εντοπίσει εξωγήινες οντότητες δεκαετίες πριν.

Το έγγραφο περιγράφει 2 βάσεις εξωγήινων στη Γη και μία στον Τιτάνα, το μεγαλύτερο φεγγάρι του Κρόνου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, η CIA διεξήγαγε πειράματα με άτομα που υποστήριζαν ότι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται πληροφορίες για απομακρυσμένα αντικείμενα, γεγονότα ή πρόσωπα.

Σε μία από αυτές τις «συνεδρίες», έδωσαν άγνωστους στόχους (τοποθεσίες) σε έναν «απομακρυσμένο θεατή» και του ζήτησαν να περιγράψει τι «βλέπει».

Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι είδε «οντότητες» στις βάσεις που ήταν στη Γη – μία στην Αλάσκα και μία στη Νότια Αμερική ή την Αφρική,

Μία φέρεται να είχε «πολύ μεγάλο, στρογγυλό κεφάλι» και «έντονα μη ανθρώπινη εμφάνιση», ενώ περιέγραψε μια άλλη ως «πολύ χλωμή» με «κοφτή μύτη».

Τι έκαναν οι εξωγήινοι στις βάσεις τους

Σύμφωνα με τις αποχαρακτηρισμένες σημειώσεις και τα σκίτσα της συνεδρίας, ο «θεατής» ανέφερε τότε ότι είδε στη βάση της Αλάσκας, στο όρος Hayes δύο όντα να στέκονται έξω από τη βάση, «επιτελώντας κάποιο είδος εργασίας ρουτίνας».

Μέσα στη βάση, υπήρχαν δύο ακόμη οντότητες. Η μία καθόταν σε μια κυκλική κονσόλα με ένα στρογγυλό αντικείμενο που μοιάζει με οθόνη και η δεύτερη φιγούρα εκτελούσε μια άλλη εργασία στο παρασκήνιο.

Στη δεύτερη γήινη βάση των εξωγήινων – που δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν στη Νότια Αμερική ή στην Αφρική - ο θεατής ανέφερε ότι είδε δύο όντα.

«Το πρώτο είχε ένα πολύ μεγάλο, στρογγυλεμένο κεφάλι σε ένα λεπτό λαιμό… πολύ απάνθρωπη εμφάνιση… σχεδόν σαν ρομπότ… ανίκανο να έρθει σε επαφή με αυτό το ον», σημειώνει η έκθεση.

Η δεύτερη οντότητα φαινόταν πιο ανθρώπινη, αν και δεν είχε τρίχες και δεν είχε διακριτά χαρακτηριστικά του προσώπου. «Η οντότητα φαινόταν αρκετά φιλική και φαινόταν να γνωρίζει την παρουσία μου», είπε πει ο θεατής.

Ωστόσο, η βάση στον Τιτάνα δε φαίνεται να στελεχωνόταν από εξωγήινα όντα αλλά από άτομα που «δεν έμοιαζαν διαφορετικά από τους γηγενείς γήινους».

Ο θεατής ανέφερε δύο άντρες τεχνικούς καθισμένους σε έναν πίνακα ελέγχου, με μια γυναικεία φιγούρα - που περιγράφεται ότι είχε καστανά μαλλιά και φορούσε ένα ανοιχτό πράσινο παλτό εργαστηρίου- να στέκεται πίσω τους, σαν να τους εποπτεύει

«Μέχρι στιγμής έχω συναντήσει τρεις τύπους οντοτήτων που σχετίζονται με βάσεις σε διάφορες τοποθεσίες εντός του ηλιακού συστήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο απομακρυσμένος θεατής, σύμφωνα με το έγγραφο της CIA.

Η αναφορά για τις εξωγήινες βάσεις συντάχθηκε το 1987 και αποχαρακτηρίστηκε το 2000.

